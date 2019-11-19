Автомобиль установил рекорд драг-рейсинга в 2012 году, который побили аж через 7 лет.

Найти более легендарный экземпляр BMW 3-серии в кузове Е30 просто невозможно. На пике славы об этой "тачке" говорили далеко за пределами Украины. В 2012 году этот драгстер BMW E30 под названием Black Betty американские эксперты признавали самым быстрым BMW на дистанции в 402 м.

Больше четырех лет эта "тридцатка" удерживала это звание... в гараже, поскольку никто не мог подобраться к результату в 8,63 секунды. А в Украине этот рекорд побили только через семь лет. Сегодня этот уникальный автомобиль вывели из гаража, дали прокатиться по киевским дорогам и рассказали всю историю и показали техническую "начинку".

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Смотрите видео тест-драйва легендарного драгстера BMW Е30 Black Betty:

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