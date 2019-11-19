Автомобіль встановив рекорд драг-рейсингу в 2012 році, який побили аж через 7 років.

Знайти більш легендарний екземпляр BMW 3-серії в кузові Е30 просто неможливо. На піку слави про цю "тачку" говорили далеко за межами України. У 2012 році цей драгстер BMW E30 під назвою Black Betty американські експерти визнавали найшвидшим BMW на дистанції в 402 м.

Більше чотирьох років ця "тридцятка" втримувала це звання… в гаражі, оскільки ніхто не міг підібратися до результату у 8,63 секунди. А в Україні цей рекорд побили лише через сім років. Сьогодні цей унікальний автомобіль вивели з гаража, дали прокататись київськими дорогами та розповіли усю історію та показали технічну "начинку".

Читайте також: відеоогляд вживаної Audi A6 Avant TDi

Дивіться відео тест-драйву легендарного драгстера BMW Е30 Black Betty:

Нагадаємо, що в Україні з'явилося найкрутіше купе BMW M8.