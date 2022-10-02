17:25, 2 октября 0

Этот военный автомобиль назван в честь животного. Но он совсем не похож на крупный рогатый скот Пинцгауэр. Поэтому чаще всего эту машину называют Pinz.

В честь породы крупного горного скота австрийцы назвали вездеход потому, что Пинцгауэры лазят по горам не хуже вездеходов. Почему австрийцы? Потому что машину изначально производила компания Steyr-Daimler-Puch в австрийском городе Грац. Только позже производство “Пинзгауэров” перебралось в Великобританию, где его производили вплоть до 2009 года. У машины было два поколения и множество вариаций. Наш “Пинцгауэр” из последних партий, выпущенный в 2007 году.

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Концепцию этого внедорожника еще в 60-х годах прошлого века разработал Эрих Ледвинка, сын Ганса Ледвинки, вошедший в историю как инженер легендарной конструкции чешской Tatra. Вместо рамы у них огромная труба, внутри которой проходят приводные валы, коробка передач, раздаточная коробка и т.п. – все эти агрегаты защищены от ударов. Эту же концепцию Эрих Ледвинка применил для “Пинцгауэра”. Машина тоже имеет хребтовую раму, но поэтому у нее есть один существенный недостаток: если сломается коробка или раздаточная, то приходится разбирать чуть ли не всю машину.

Благодаря такой конструкции «Пинца» удалось заслужить репутацию лучшего внедорожника планеты. Возможности небронированных версий с тремя осями в некоторых ситуациях были лучше, чем у Hummer или Land Rover Defender. Эти машины в гражданской жизни обожают рыбаки и охотники. А вот бронированному "Вектору" для такого хобби мешают дополнительные три тона веса.

У ранних версий "Пинцгауэра" был еще один существенный недостаток. Выражался он в барабанных тормозах на всех колесах. Их после форсирования грязи нужно было разбирать, ведь «барабаны» забивались и теряли свою эффективность. На нашей версии уже стоят дисковые тормоза, лишенные этих недостатков.

У нас в руках – одна из последних версий «Пинцгауэра» – машина, созданная на платформе модификации 718 и называется Pinzgauer Vector PPV, то есть защищенный бронированный автомобиль для патрулирования. У него бронированный кузов, поэтому машина весит 4400 кг, полезная нагрузка – 1600 кг, но это плата за максимальный уровень защиты для этого класса.

На британских аукционах б/у техники такие машины в зависимости от состояния и пробега стоили от 20 до 100 тысяч евро.

В этом "Пинцгауэре" обращает на себя внимание несколько интересных вещей. Во-первых, холм спереди, которого ранние “Пинцгауэры” не имели. На более поздние версии, в середине 80-х годов, начали устанавливать более мощные моторы вместо бензинового 4-цилиндрового мотора от Volkswagen. А более новый 6-цилиндровый дизель на 109 лошадок не влезал в то место, где раньше стоял 4-цилиндровик. Пришлось делать горб спереди, потому что выпирает сам двигатель. Еще более поздние версии получили 2.5-литровый 5-цилиндровый турбодизель на 120 лошадок с автоматом ZF.

Вторая особенность – это самый короткий трехосный автомобиль из тех, кто никогда не попадал в мои руки. Между передней и средней осью – минимальное расстояние. Такая геометрия давала колоссальные возможности на бездорожье, он проезжал где угодно. Помогали и «ранфлетовские» зубастые шины. У него коротенький передний и задний свесы, то есть шикарные возможности за пределами асфальта.

В боевой машине всегда аскетический интерьер, и тут нечему удивляться. Вместо этого все понятно, есть спидометр, показатель температуры двигателя, уровня горючего. В этой версии автоматическая коробка передач, то есть не нужно играть с переключением. Очень оригинальный рычаг ручника: его нужно потянуть на себя и повернуть вниз. Чуть ниже расположен рычаг отключения пониженного ряда передач. А селектор автомата закрывает доступ к кнопкам блокировки дифференциала, потому что у нас блокируется передний, задний и центральный дифы. Есть отдельная кнопка, которая готовит к авто форсированию брода, здесь даже нарисованы волны.

В пассажирский отсек "Пинцгауэра" можно попасть исключительно через заднюю дверь, состоящую из двух половинок. Открываются по возможности широко, в них есть бронированные окошки. Они сделаны для того, чтобы перед высадкой десант мог посмотреть и оценить ситуацию, ведь для водителя они не приносят никакой пользы.

Я был поражен, насколько здесь просторно. Есть определенный диссонанс между внешними и внутренними размерами. Но внутри сюда садится десант в составе 10 человек. Да, здесь у него нет бойниц, чтобы отстреливаться, но есть пара огромных люков, где десант может вести патрулирование.

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Чтобы добраться до моторного отсека, до двигателя, у «Пинцгауэра» придется не только снимать защитный чехол, но и откручивать все закрывающие его пластины. Но на самом деле есть упрощенный вариант. Доступ ко всем техническим жидкостям открывается снаружи через маленький лючок.

Управляется очень просто наша машинка, только нужно привыкнуть к педалям. Едет мягко, ведь машина тяжелая, но еще больше поражает подвеска: с одной стороны чувствуется масса, с другой – машина идет очень легко.

Конечно, без камер заднего вида на этой машине непросто, но можно привыкнуть. Маневренность у него так себе, особенно на бездорожье с заблокированными дифами, да и в принципе в режиме 6Х6 он не очень маневренный. Это понятно: из-за трансмиссии и веса. С точки зрения запаса хода, тоже неплохо – 145 литрового бака которого здесь хватало на 700 км. У разных версий «Пинцгауэра» максимальная скорость была разной, для нашего броневика декларируют 105 км/ч. Я думаю, что это правдивая цифра, потому что скорее на нем страшно нестись и для него этого показателя хватает с головой.

Управлять такой машиной могут только избранные. Например, те, кто служит в «Азове». Но сейчас есть уникальные возможности стать одним из них. Подразделение приглашает добровольцев присоединиться к рядам Азовского отряда ВСУ. Для действующих военнослужащих есть возможность перевода из других частей. Больше информации в описании под видео.