На службу в ВСУ поехала новая медичка. И непростая. Хорошо бронированная и неожиданно богато оснащенная. Потому что до этого броневик Alvis Tactica использовался как VIP-транспорт.

“Тактику” разработали еще в 1988 году, создала ее британская компания Glover Webb. Позже этот производитель вошел в состав GKN Defence, и только потом бронированные автомобили в этой компании вывели в отдельное направление, получившее название Alvis.

Машины создавались для британских полицейских, для сил специального назначения и армии. Ее можно увидеть не только на Британских островах, но и в Азии, в Аргентине, в силах ООН. Наша машина была привезена из Великобритании, приобретена там на аукционе. После того, как она приехала к нам, была проведена большая работа – добавлено специальное бронирование.

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Важно, что построили броневик вокруг пространственной рамы собственной конструкции, а не на базе серийного внедорожника. Поэтому ходовая “Тактики” лучше приспособлена к большой массе. И это важно, потому что к стандартным семи тоннам добавилась еще тонна украинского бронирования.

Это дополнительное бронирование моторного отсека, коробки передач и бака. Интересно, что это сугубо заднеприводный броневик, хотя большинство из них имели полный привод.

Когда видишь такую машину, очень часто у людей возникает вопрос: для чего тратить такие огромные средства на бронирование, не легче ли купить бронированный внедорожник? Ответ довольно прост: потому что у внедорожников, как правило, бронируется только пассажирская капсула. Двигатель и моторный отсек не бронируются, это лишний вес. У нас есть бронированный лист сверху, на капоте, везде, где может “прилететь”.

В этом авто стоит 6-цилиндровый дизель Perkins объемом 6 литров. То есть каждый цилиндр имеет объем в 1 литр. Он не очень мощный, если верить техническим характеристикам, здесь около 120 сил, но очень много момента, то есть очень много тяги. Это один из самых надежных дизелей в мире, потому что таких моторов “Перкинс” выпустил 1 миллион штук. Чаще всего его устанавливали на лодки, генераторы, тракторы, комбайны, и именно там он прославился своей неприхотливостью и надежностью.

Поэтому как для медички “Тактика” неплохо бронирована – толщина брони на боковых панелях составляет 10 мм. Для сравнения: у того же “Новатора” – 7 мм. Здесь 7 мм только крыша, фактически она противоосколочная, но это все равно довольно солидная защита. Дно усилено не только броней, а еще и листом кевлара и выдерживает подрыв 10 кг тротила. Вот такая неплохая медичка.

На самом деле Alvis Тактика – не совсем MRAP. Но у него есть V-образная защита трансмиссии, а колеса разнесены по периметру кузова. То есть при наезде на мину энергия взрыва повредит колеса, подвеску, может задеть двигатель, но кокпиту, салону, достанется меньше, чем было бы на других машинах.

Если заглянуть в салон, то видим, что руль жестко закреплен. Он не регулируется вообще. Но не думайте, что это настолько аскетичный транспорт. Взгляните на эти кресла! Да, это не кожа, это заменитель. Но он с таким узором, простроченный. И вообще, это была VIP-версия, ее использовали для перевозки важных персон, для миссий в напряженных регионах. Кроме кожаных кресел спереди, есть еще два ряда кресел сзади, а чтобы пассажирам не было скучно, здесь была установлена плазма.

Управление автоматической КПП происходит с помощью кнопочного блока, где есть три режима: задняя, нейтраль и драйв. Отдельная кнопка Mode отвечает за специальные настройки.

У нас установлено дополнительное сидячее место, оно прикрывает собой огромный люк, который дает доступ к блоку управления двигателем, электроникой и кучей проводов. Сверху есть дополнительный кондиционер, установленный британцами.

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Через заднюю дверь мы попадаем фактически в пассажирскую часть салона, где могут разместиться 7 пассажиров. Здесь поставили носилки, которые крепятся с обеих сторон. Также есть по 4 бойницы, по две с каждой стороны. Ведь раненых тоже надо защищать.

За спинкой водительского кресла расположен баллон системы пожаротушения подкапотного пространства. На потолке закреплены поручни, которые в медичке будут использоваться, чтобы цеплять к ним капельницы или другое оборудование.

Парковочный тормоз, кнопка драйв, все – поехали! Руль довольно легкий, мощный гидроусилитель. Говорят, что полноприводные версии управляются не так легонько, как заднеприводная. Расход 12 – 16 литров на сотню, что не очень много – сравнить с Land Cruiser. Автомат Alison переключается незаметно, но между первой и второй передачами огромная яма. Потому что первая очень короткая, а вторая длинная и он разгоняется веселее, начиная со второй передачи. Понятно, зачем короткая первая передача. Чтобы без проблем сдвигать с места 8 тонн брони и уверенно тянуть под горку или пробираться по бездорожью.

Ну вот такие коротенькие впечатления от езды за рулем “Тактики”. Охотно верю, что по асфальту она едет 120 км в час, ведь из Британии она приехала своим ходом.