Гиперкар Rimac C_Two в лаборатории с диковинным оборудованием выглядит, как часть научно-фантастического фильма, однако уже в следующем году первые заказчики получат свои вполне реальные электрокары.

Хорватский стартап Rimac Automobili является одним из наиболее технологически развитых молодых брендов на рынке электрокаров. Имея большой опыт в сфере производства аккумуляторов и электрооборудования, компания перешла к разработке собственных электрокаров и стремительно завоевала инвесторов и партнеров из числа сильнейших автопроизводителей. Актуально появление на рынке второго автомобиля марки Rimac – электрического гиперкара под названием C_Two. И видео ниже знакомит нас с одним из самых технологичных тестирований.

Смотрите также: Boring Company позволила заглянуть на станцию ​​автомобильной подземки

Проверка на электромагнитное излучение является обязательной для всей электроники, в том числе и автомобильной. А гиперкар Rimac не только нашпигован ней, но и сам является электрическим, а значит его моторы излучают электромагнитные волны, во время работы. Основатель компании Мате Римац отметил, что автомобиль готов примерно на 95%, но последние 5% пути могут быть сложной частью. Судя по видео, он не преувеличивал.

В рамках процесса омологации прототип C_Two был отправлен на тестирование и сертификацию SLG в Германии. Размещен внутри полунехогенной камеры, которая полностью закрыта от внешних помех, автомобиль проходит тестирование на электромагнитную совместимость. Тест должен проверить, как электромагнитные волны, излучаемые автомобилем, взаимодействуют с внешним миром (например, радиосигнал от авто может повлиять на работу светофора), а также как машина реагирует на электромагнитные волны, поступающие извне.