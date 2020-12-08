Гіперкар Rimac C_Two у лабораторії з диковинним обладнанням виглядає, наче частина науково-фантастичного фільму, однак вже наступного року перші замовники отримають свої цілком реальні електрокари.

Хорватський стартап Rimac Automobili є одним з найбільш технологічно розвинених молодих брендів на ринку електрокарів. Маючи великий досвід у сфері виробництва акумуляторів та електрообладнання, компанія перейшла до розробки власних електрокарів і стрімко здобула інвесторів та партнерів з числа найсильніших автовиробників. На часі поява на ринку другого автомобіля марки Rimac – електричного гіперкара під назвою C_Two. І відео нижче знайомить нас з одним із найтехнологічніших тестувань.

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Перевірка на електромагнітне випромінювання є обов’язковою для усієї електроніки, в тому числі й автомобільної. А гіперкар Rimac не лише нашпигований нею, а й сам є електричним, а отже його мотори випромінюють електромагнітні хвилі, під час роботи. Засновник компанії Мате Рімац зазначив, що автомобіль готовий приблизно на 95%, але останні 5% шляху можуть бути найскладнішою частиною. Судячи з відео, він не перебільшував.

В рамках процесу омологації прототип C_Two був відправлений на тестування та сертифікацію SLG у Німеччині. Розміщений всередині напівнехогенної камери, яка повністю закрита від зовнішніх перешкод, автомобіль проходить тестування на електромагнітну сумісність. Тест має на меті перевірити, як електромагнітні хвилі, що випромінюються автомобілем, взаємодіють із зовнішнім світом (наприклад, радіосигнал від авто може вплинути на роботу світлофора), а також як машина реагує на електромагнітні хвилі, що надходять ззовні.