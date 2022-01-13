У юного хакера не было преступных намерений, а слабое место в защите электрокара объясняет не недостатками программного кода, а недосмотром владельцев.

Автомобили становятся “умнее” с технологиями автономного вождения и удаленным доступом через смартфон и это может стать проблемой автомобильного мира ближайшего будущего. Однако история 19-летнего парня, который взял на себя контроль над чужими автомобилями Tesla, – не так страшна, как может показаться.

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Дэвид Коломбо рассказал изданию Autonews, что он получил дистанционный доступ к функциям по крайней мере двух десятков Tesla из десятка разных стран. Удаленный доступ позволяет ему управлять многими функциями электрокара. В частности, хакер может включить музыку на полную громкость, поднимать и опускать окна, открывать и закрывать двери, даже во время движения автомобиля. Коломбо также может управлять фарами автомобиля и знать, есть ли в машине водитель, но самое большое огорчение – он может отключить защиту режима Sentry Mode.

К счастью, этого хакера владельцы Tesla могут не опасаться, так как он не имеет никаких преступных намерений. Зато Коломбо лишь указывает на слабое место и дает указание, как защитить свой электрокар от возможности такого проникновения.

В настройках информационно-развлекательной системы автомобиля нужно выключить “мобильный доступ” в меню “Безопасность”. Дэвид отмечает, что его хак – это не ошибки или проблемы с Tesla или ее программным обеспечением, а лишь прореха в защите, которую открывают хакерам сами владельцы автомобилей.