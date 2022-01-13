Юний хакер не мав злочинних намірів, а слабке місце у захисті електрокара пояснює не недоліками програмного коду, а недоглядом власників.

Автомобілі стають “розумнішими” з технологіями автономного водіння та віддаленим доступом через смартфон і це може стати проблемою автомобільного світу найближчого майбутнього. Однак історія 19-річного хлопця, який перебрав на себе контроль над чужими автомобілями Tesla, – не така страшна, як може здаватись.

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Девід Коломбо розповів виданню Autonews, що він отримав дистанційний доступ до функцій принаймні двох десятків Tesla у десятку різних країн. Віддалений доступ дозволяє йому керувати багатьма функціями електрокара. Зокрема, хакер може увімкнути музику на повну гучність, підіймати та опускати вікна, відкривати та зачиняти двері, навіть під час руху автомобіля. Коломбо також може керувати фарами автомобіля та дізнатись, чи є в машині водій, але найбільша прикрість – він може вимкнути захист режиму Sentry Mode.

На щастя, цього хакера власники Tesla можуть не остерігатись, оскільки він не має жодних злочинних намірів. Натомість Коломбо лиш вказує на слабке місце та дає вказівку, як захистити свій електрокар від можливості такого проникнення.

В налаштуваннях інформаційно-розважальної системи автомобіля потрібно вимкнути “Мобільний доступ” у меню “Безпека”. Девід наголошує, що його хак – це не помилки чи проблеми з Tesla або її програмним забезпеченням, а лиш проріха у захисті, яку відкривають хакерам самі власники автомобілів.