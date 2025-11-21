Титул лучшего грузовика 2026 модельного года получил DAF Trucks

Предыдущие награды в 2022 и 2023 годах получили модели XF/XG/XG+ и XD нового поколения. Нынешний статус престижной премии вручили в рамках мероприятий международной выставки Solutrans в Лионе, Франция.

Как пишет fleet.ie, нынешние победители DAF XD и XF Electric признания достигли благодаря энергоэффективности и комфорту вождения.

Читайте также Какие модели DAF будут экономить транспортникам средства

Организация "Международный грузовик года" ежегодно награждает автомобиль, который сделал наибольший вклад в эффективность дорожных перевозок в течение последних двенадцати месяцев.

Что принимало во внимание жюри

Экспертное жюри высоко оценило новые электрические модели XD и XF. Кроме привлекательной энергоэффективности, здесь во внимание принято усовершенствованную трансмиссию, а также передовой технический дизайн.

Также положительно отмечены большой запас хода, высокий уровень комфорта вождения и преимущества технологии аккумуляторов LFP.

"Во время длительных тест-драйвов члены жюри высоко оценили совершенство трансмиссии и тот факт, что коробка передач переключается с минимальным воздействием. Понравилась модульная концепция транспортного средства – с различными вариантами аккумуляторов и конфигурациями осей – предлагает транспортным компаниям значительную гибкость", – сказал председатель жюри Флориан Энгель.

По словам Энгеля, привлекательности добавляет выбранная конфигурация DAF с центрально расположенным электродвигателем и традиционной задней энергоэффективной осью, что обеспечивает оптимальное распределение веса.

Дальность хода более 500 километров

Электрические автомобили XD и XF оснащены новыми электродвигателями Paccar EX-D1 и EX-D2 мощностью от 170 кВт (230 л.с.) до 350 кВт (480 л.с.). В зависимости от конфигурации, доступны аккумуляторные блоки емкостью от 210 до 525 кВт-ч.

Это позволяет тягачам и жестким грузовикам с колесной формулой 4×2 и 6×2 достигать запаса хода с нулевым уровнем выбросов более 500 километров на одном заряде, и даже более 1000 километров в день при условии оптимального планирования зарядки.

Читайте также Самым красивым грузовиком Швеции впервые признали нидерландский DAF

DAF гордится признанием

Грузовики подходят для городских и региональных перевозок, а также для поездок на дальние расстояния. Их аэродинамика, низкое расположение кабины, большие окна и системы цифровых камер обеспечивают высокий уровень безопасности и обзорности вокруг автомобиля.

Получив титул "Международный грузовик года 2026", DAF в очередной раз подтверждает свои прочные позиции в европейском секторе грузовых автомобилей.