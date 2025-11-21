Титул кращої вантажівки 2026 модельного року отримав DAF Trucks

Попередні нагороди у 2022 та 2023 роках отримали моделі XF/XG/XG+ та XD нового покоління. Нинішній статус престижної премії вручили в рамках заходів міжнародної виставки Solutrans у Ліоні, Франція.

Як пише fleet.ie, нинішні переможці DAF XD та XF Electric визнання досягли завдяки енергоефективності та комфорту водіння.

Організація"Міжнародна вантажівка року" щорічно нагороджує автомобіль, який зробив найбільший внесок в ефективність дорожніх перевезень протягом останніх дванадцяти місяців.

Що брало до уваги журі

Експертне журі високо оцінило нові електричні моделі XD та XF. Окрім привабливої енергоефективності, тут до уваги взято вдосконалену трансмісію, а також передовий технічний дизайн.

Також позитивно відзначені великий запас ходу, високий рівень комфорту водіння та переваги технології акумуляторів LFP.

"Під час тривалих тест-драйвів члени журі високо оцінили досконалість трансмісії та той факт, що коробка передач перемикається з мінімальним впливом. Сподобалася модульна концепція транспортного засобу – з різними варіантами акумуляторів та конфігураціями осей – пропонує транспортним компаніям значну гнучкість", – сказав голова журі Флоріан Енгель.

За словами Енгеля, привабливості додає обрана конфігурація DAF з центрально розташованим електродвигуном і традиційною задньою енергоефективною віссю, що забезпечує оптимальний розподіл ваги.

Дальність ходу понад 500 кілометрів

Електричні автомобілі XD та XF оснащені новими електродвигунами Paccar EX-D1 та EX-D2 потужністю від 170 кВт (230 к.с.) до 350 кВт (480 к.с.). Залежно від конфігурації, доступні акумуляторні блоки місткістю від 210 до 525 кВт-год.

Це дозволяє тягачам і жорстким вантажівкам з колісною формулою 4×2 та 6×2 досягати запасу ходу з нульовим рівнем викидів понад 500 кілометрів на одному заряді, і навіть понад 1000 кілометрів на день за умови оптимального планування заряджання.

DAF пишається визнанням

Вантажівки підходять для міських та регіональних перевезень, а також для поїздок на далекі відстані. Їхня аеродинаміка, низьке розташування кабіни, великі вікна та системи цифрових камер забезпечують високий рівень безпеки та оглядовості навколо автомобіля.

Здобувши титул «Міжнародна вантажівка року 2026», DAF вкотре підтверджує свої міцні позиції в європейському секторі вантажних автомобілів.