Под капотом итальянского спортивного кроссовера установлен двигатель, созданный немецкими инженерами. Их соотечественники и коллеги из тюнинг-ателье нашли способ добавить "Урусу" еще 50 л.с.

Lamborghini пока только дразнит поклонников анонсами горячей версии Urus Perfomante, однако немецкие тюнеры успели подготовить альтернативу для самых нетерпеливых.

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Фирма ABT специализируется на тюнинге автомобилей концерна Volkswagen, сосредоточившись на VW, Audi, SEAT и Skoda. Не обошли вниманием и новый кроссовер от Lamborghini, который тоже входит в состав концерна и использует мотор от Audi.

Lamborghini Urus оснащен четырехлитровым V8 твин-турбо производительностью в 650 л. с. и 850 Нм. Тюнеры “прокачали” его до 700 лошадей и 910 нм. С усиленным агрегатом спорт-кросс разгоняется до сотни за 3,4 секунды – на 0,2 лучше стоковой версии.

Фото: ABT Lamborghini Urus / ABT

Тюнер не сообщает, возросла ли максимальная скорость “Уруса”, хотя и заводская модель имеет впечатляющую “максималку” в 305 км/час.

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