Під капотом італійського спортивного кросовера встановлений двигун, створений німецькими інженерами. Їхні співвітчизники та колеги з тюнінг-ательє знайшли спосіб додати "Урусу" ще 50 к.с.

Lamborghini поки лише дражнить шанувальників анонсами гарячої версії Urus Perfomante, однак німецькі тюнери встигли підготувати альтернативу для найнетерплячіших.

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Фірма ABT спеціалізується на тюнінгу автомобілів концерну Volkswagen, зосередившись на VW, Audi, SEAT та Skoda. Не обійшли увагою і новий кросовер від Lamborghini, яка теж входить до складу концерну і використовує мотор від Audi.

Lamborghini Urus оснащений чотирилітровим V8 твін-турбо продуктивністю у 650 к.с. та 850 Нм. Тюнери “прокачали” його до 700 коней та 910 номів. З посиленим агрегатом спорт-крос розганяється до сотні за 3,4 секунди – на 0,2 краще за стокову версію.

Фото: ABT Lamborghini Urus / ABT

Тюнер не повідомляє, чи зросла максимальна швидкість “Уруса”, хоча й заводська модель має вражаючу “максималку” у 305 км/год.

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