Австралийцы создали настоящий шедевр автокастома.

Австралийское тюнинг-ателье Patriot Campers Off Road (PCOR) показал свое последнее творение: впечатляющий вездеход LC79, созданный на базе Toyota Land Cruiser.

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“Во время автошоу Melbourne 4x4 прошлого года к нам обратился клиент, который захотел получить еще более особую версию нашего PCOR 79 Series Landcruiser Supertourer. Заказчик ни разу не видел проект в работе, желая получить сюрприз, когда он будет готов. Вот что мы для него сделали”, – сказано в сопроводительном тексте к видео.

Ателье PCOR имеет в своем портфолио несколько подобных проектов, однако заказчик просил “нечто особенное” и мастера постарались на славу. Теперь Toyota Land Cruiser 90 просто не узнать, настолько он изменился.

Фото: PCOR 79 Series Landcruiser Supertourer / PCOR

Внедорожник получил портальные мосты, за счет которых ось и дифференциал удалось сместить выше в раму автомобиля, тем самым увеличив клиренс. Это также позволило разместить в колесных арках 35-дюймовые колеса.

Кроме модернизированной подвески, автомобиль получил алюминиевый грузовой отсек с множеством упорядоченных отсеков для хранения. Под ним находится три топливных бака общей емкостью 290 литров. Спереди и сзади установлены лебедки, чтобы автомобиль мог сам себя вытащить, если все же застрянет.

Поскольку машина стала значительно выше, для доступа в кабину установили ступеньки, а на крыше есть два ряда диодных прожектора.

Поскольку этот проект был выполнен на заказ, его финальная стоимость не разглашается. Однако на сайте компании указана стоимость стандартного исполнения LC79 Supertourer GXL: 124 990 австралийских долларов или около 85 000 долларов США по текущему курсу. Дополнительные опции легко округлят цену до сотни, а стоимость уникального “Супертурера”, скорее всего, перевалила за сто тысяч баксов.

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