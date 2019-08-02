Австралійці створили справжній шедевр авто-кастому.

Австралійське тюнінг-ательє Patriot Campers Off Road (PCOR) показало своє останнє творіння: вражаючий всюдихід LC79, створений на базі Toyota Land Cruiser.

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“Під час автошоу Melbourne 4x4 минулого року до нас звернувся клієнт, котрий забажав отримати ще більш особливу версію нашого PCOR 79 Series Landcruiser Supertourer. Замовник жодного разу не бачив проект в роботі, бажаючи отримати сюрприз, коли він буде готовий. Ось що ми для нього зробили”, – сказано у супровідному тексті до відео.

Ательє PCOR має у своєму портфоліо кілька схожих проектів, однак замовник просив “щось особливе” і майстри постарались на славу. Тепер Toyota Land Cruiser 90 просто не впізнати, настільки він змінився.

Фото: PCOR 79 Series Landcruiser Supertourer / PCOR

Позашляховик отримав портальні мости, за рахунок яких вісь і диференціал вдалось змістити вище в раму автомобіля, тим самим збільшивши кліренс. Це також дозволило розмістити в колісних арках 35-дюймові колеса.

Крім модернізованої підвіски, автомобіль отримав алюмінієвий вантажний відсік з безліччю впорядкованих відсіків для зберігання. Під ним знаходиться три паливні баки загальною ємністю 290 літрів. Спереду і ззаду встановлені лебідки, щоб автомобіль міг сам себе витягнути, якщо все ж застрягне.

Оскільки машина стала значно вищою, для доступу в кабіну встановили сходинки, а на даху є два ряди діодних прожектори.

Оскільки цей проект був виконаний на замовлення, його фінальна вартість не розголошується. Однак на сайті компанії вказана вартість стандартного виконання LC79 Supertourer GXL: 124 990 австралійських доларів або близько 85 000 доларів США за поточним курсом. Додаткові опції легко округлять ціну до сотні, а вартість унікального “Супертурера”, скоріш за все, перевалила за сто тисяч баксів.

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