Мастера Manhart, которые заслужили авторитет мастеров своего дела создавая улучшенные версии премиальных автомобилей, разработали специальный карбоновый обвес для моделей BMW X5M и X6M, который владельцы смогут установить самостоятельно.

Боди кот был создан для тех, кто считает, что в 2024 году производительные кроссоверы от BMW выглядят скучно и содержит новые карбоновые вставки в переднем и заднем бамперах и дополнительные элементы на крыльях.

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В то же время боковые пороги и задние спойлеры не были доработаны, а просто выполнены из карбона и идентичны серийным моделям. Manhart объявила, что в зависимости от спецификации обвеса срок изготовления и доставки колеблется от шести до восьми недель. Цена опции пока неизвестна.

Сейчас модели X5M и X6M находятся в середине жизненного цикла, однако компания BMW не спешит их обновлять. Оба серийные кроссоверы в топовой версии выдают 617 л.с. и 750 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч составляет всего 3,7 секунды. Цена X5 M в США стартует от 122 300 долларов, а X6 M – $127 200.

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Интересно, что команда Manhart создавала высокопроизводительные версии обоих авто. Кроссоверы, которые прошли модернизацию в ателье, могут похвастаться мощностью в 800 лошадиных сил. Теперь владельцы таких автомобилей еще и могут установить брендовый обвес.