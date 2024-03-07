Майстри Manhart, які заслужили авторитет майстрів своєї справи, створюючи покращені версії преміальних автомобілів, розробили спеціальний карбоновий обвіс для моделей BMW X5M та X6M, який власники зможуть встановити власноруч.

Боді кіт був створений для тих, хто вважає, що у 2024 році продуктивні кросовери від BMW виглядають нудно. Комплект має нові карбонові вставки в передньому і задньому бамперах та додаткові елементи на крилах.

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Водночас бічні пороги та задні спойлери не були доопрацьовані, а просто виконані з карбону й ідентичні серійним моделям. Manhart оголосила, що залежно від специфікації обвісу термін виготовлення та доставки коливається від шести до восьми тижнів. Ціна опції наразі невідома.

Наразі моделі X5M та X6M перебувають в середині життєвого циклу, проте компанія BMW не поспішає їх оновлювати. Обидва серійні кросовери у топовій версії видають 617 к.с. й 750 Нм крутного моменту. Розгін до 100 км/год становить усього 3,7 секунди. Ціна X5 M у США стартує від 122 300 доларів, а X6 M – $127 200.

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Цікаво, що команда Manhart створювала високопродуктивні версії обох авто. Кросовери, які пройшли модернізацію у ательє, можуть похвалитись потужністю у 800 кінських сил. Тепер власники таких автомобілів ще й мають змогу встановити брендовий обвіс.