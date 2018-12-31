О чем больше всего читали посетители сайта "Авто24" в течение 2018 года.

2018 год стал для украинских автомобилистов богатым на события. Многолетняя эпопея с "евробляхами", похоже, заканчивается из-за принятия двух законов, предусматривающих более доступную растаможку для всех автомобилей.

Целый год электромобили ввозились без налогов, благодаря чему наши соотечественники привезли несколько тысяч экологически чистых авто.

В украинских правилах дорожного движения ввели "европейские" нормы относительно лимита скорости в 50 км/ч в населенных пунктах, и полиции вручили радары для ее проверки.

В законодательство внесли нормы о возможности автоматической проверки нарушений дорожного движения, но эта система все еще не заработала.

Обо всем этом и многом другом писали журналисты "Авто24". Всего с конца января 2018 года (когда сайт "Авто24" только был создан) до 30 декабря 2018 года наш сайт посетило почти 4,6 миллиона человек, которые просмотрели 6,8 миллиона страниц.

Предлагаем ТОП-10 самых популярных материалов Авто24 за 2018 год:

1. Украинская фура перевозила почти 202 тонны груза. Об этом антирекорде, который поразил всю Украину, прочитали 145 тысяч человек, причем новость распространилась в основном через соцсеть Фейсбук. Люди десятки тысяч раз делились новостью в соцсети и отмечали, что из-за таких водителей в нашей стране и нет дорог.

2. Обзор "болячек" подержанной Skoda Octavia первого поколения. Популярность этой модели усилилась еще и тем, что ее в 2018 году многие ввозили на европейских номерах – "там" она стоила недорого, а надежность машины оказалась выше ее коллег. 57,8 тысяч читателей "Авто24" заинтересовались этой моделью.

3. Какие в Украине существуют категории водительских удостоверений, на каких авто они позволяют ездить? Основательный материал на эту тему интересовал 44 тысячи наших пользователей. Чаще всего они находили его в поисковой системе. Пожалуй, это будущие водители – хорошо, что интерес к получению водительских удостоверений в стране не угасает.

4. На каких польских автосайтах лучше выбирать авто? В эпоху массовой популярности "евроблях", которые возили в основном из Польши и Литвы, этот материал имел безусловный успех. Интересно, что аналогичные статьи об авто сайты Литвы, Болгарии и Германии были тоже популярны, но не настолько, как "польский".

5. Иногда даже факт, "на поверхности", может удивить многих. А особенно когда он объясняет поведение и поступки людей. "Голова "Авто Евро Силы" оказался помощником нардепа, которая голосовала "за" законопроекты 8487 и 8488". Эта новость-разоблачения от журналистов "Авто24" была очень популярной в соцсетях – почти 6 тысяч "репостов" за несколько дней. В Фейсбук объяснили, почему глава мощной политсилы так быстро "сдулся" после голосования за законы о легализации "евроблях".

6. Пик популярности Renault Laguna также оказался во время массового ввоза "евроблях" – за рубежом это авто было дешевое как для своих размеров, класса и оборудования. А вот насчет надежности... есть нюансы.

7. Как посчитать таможенные платежи по новым ставкам акциза, которые были приняты в конце ноября? Этот вопрос интересовал много людей – как тех, кто планировал привезти авто из Европы или США, так и тех, кто рассматривал возможность растаможивания ввозимой в Украину "евробляхи".

8. Аптечка 2018: что должно быть в ней на самом деле? Этот вопрос волновал многих автовладельцев, ведь состав аптечки согласно приказа МЗ серьезно изменился.

9. Volkswagen Passat B5 – третья по популярности модель, которую украинцы рассматривали в качестве будущего претенедента на свой новый автомобиль, особенно на еврономерах.

10. У украинцев есть последний шанс привезти дешевый электромобиль – такая статья-предупреждение вышла на "Авто24" перед тем, как возникла угроза непринятия на следующий год льгот по ввозу электромобилей. К счастью, депутаты почти в последние дни продлили льготы, поэтому, как говорят "опасность миновала".