Про що найбільше читали відвідувачі сайту "Авто24" протягом 2018 року.

2018 рік став для українських автомобілістів багатим на події. Багаторічна епопея з "євробляхами", схоже, закінчується через прийняття двох законів, які передбачають більш доступне розмитнення для усіх автомобілів.

Цілий рік електромобілі ввозились без податків, завдяки чому наші співвітчизники привезли кілька тисяч екологічно чистих авто.

В українські правила дорожнього руху ввели "європейські" норми щодо ліміту швидкості у 50 км/год в населених пунктах, і поліції вручили радари для її перевірки.

В законодавство внесли норми щодо можливості автоматичної перевірки порушень дорожнього руху, одна ця система все ще не запрацювала.

Про все це та багато іншого писали журналісти "Авто24". Загалом з кінця січня 2018 року (коли тільки-но сайт "Авто24" був створений) до 30 грудня 2018 року наш сайт відвідало майже 4,6 мільйони осіб, які продивилися 6,8 мільйони сторінок.

Пропонуємо ТОП-10 найпопулярніших матеріалів сайту Авто24 за 2018 рік:

1. Українська фура перевозила майже 202 тони вантажу. Про цей антирекорд, який вразив всю Україну, прочитали 145 тисяч чоловік, причому новина поширилася в основному через соцмережу Фейсбук. Люди десятки тисяч разів ділились новиною в соцмережі та зазначали, що через таких водіїв в нашій країні і немає доріг.

2. Огляд "болячок" вживаної Skoda Octavia першого покоління. Популярність цієї моделі підсилилась ще й тим, що її в 2018 році багато ввозили на європейських номерах – "там" вона коштувала недорого, а надійність машини виявилась вищою за її колег. 57,8 тисяч читачів "Авто24" зацікавились цією моделлю.

3. Які в Україні існують категорії водійських посвідчень, на яких авто вони дозволяють їздити? Грунтовний матеріал на цю тему цікавив 44 тисячі наших користувачів. Частіше всього вони знаходили його в пошуковій системі. Мабуть, це майбутні водії – добре, що цікавість до отримання посвідчень водія в країні не згасає.

4. На яких польських автосайтах краще вибирати авто? В епоху масової популярності "євроблях", які возили в основному з Польщі та Литви, цей матеріал мав беззаперечний успіх. Цікаво, що аналогічні статті про авто сайти Литви, Болгарії та Німеччини були теж популярними, але не настільки, як "польський".

5. Деколи навіть факт, який "лежить на поверхні", може здивувати багатьох. А особливо коли він пояснює поведінку та вчинки людей. "Голова "Авто Евро Сили" виявився помічником нардепа, яка голосувала "за" законопроекти 8487 та 8488". Ця новина-викриття від журналістів "Авто24" була дуже популярною в соцмережех – майже 6 тисяч "репостів" за кілька днів у Фейсбук пояснили, чому глава потужної політ сили так швидко "здувся" після голосування за закони про легалізацію "євроблях".

6. Пік популярності Renault Laguna також виявився під час масового ввозу “євроблях" - за кордоном це авто було дешеве як для своїх розмірів, класу та обладання. А от щодо надійності… є нюанси.

7. Як порахувати митні платежі за новими ставками акцизу, які були прийняті наприкінці листопада? Це питання цікавило багато людей – як тих, хто планував привезти авто з Європи чи США, так і тих, хто розглядав можливість розмитнення ввезеної в Україну "євробляхи".

8. Аптечка 2018: що має бути в ній насправді? Це питання хвилювало багатьох автовласників, адже склад аптечки згідно наказу МОЗ серйозно змінився.

9. Volkswagen Passat B5 – третя за популярністю модель, яку українці роздивлялись в якості майбутнього претенедента на свій новий автомобіль, особливо на єврономерах.

10. Українці мають останній шанс привезти дешевий електромобіль – така стаття-попередження вийшла на "Авто24" перед тим, як виникла загроза неприйняття на наступний рік пільг щодо ввозу електромобілів. На щастя, депутати майже в останні дні року подовжили пільги, тому, як кажуть "небезпека минула".