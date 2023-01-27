Опубликован список уникальных машин, проходивших сертификацию в Украине.

Для рядового гражданина сам термин «сертификация» чем-то непонятен и сводится к банальным затратам в пользу определенных структур и отдельных их представителей. Впрочем, все машины, импортирующие в нашу страну, должны пройти эту процедуру. Издание “ТопЖир” выяснило, какие самые необычные автомобили завезли к нам и легализовали после сертификации.

Читайте также: Шесть уникальных гоночных болидов Lancia продают за 7,5 миллиона долларов

Для начала несколько слов о том, что такое сертификация авто в Украине. Если не вдаваться в подробности, это обязательная проверка автомобиля на соответствие требованиям и стандартам действующего законодательства Украины. Эта процедура должна пройти перед регистрацией автомобиля в сервисном центре. Без сертификата соответствия машину не зарегистрируют, не выдадут свидетельство о регистрации (техпаспорт) и номерные знаки.

Несмотря на войну и финансовые трудности, в прошлом году (и в начале 2023-го) украинцы завезли немало экзотических и дорогих машин, из которых можно выделить 5 самых интересных.

Rivian R1T

Новейший и сверхбыстрый электрический пикап Rivian попал к нам совсем недавно. Буквально вчера Rivian R1T в Украине был замечен впервые. По данным компании Avtobotanik, которая проводит сертификацию автомобилей, это первый экземпляр этой модели, стоимость которой достигает 100 000 долларов.

McLaren 570

Казалось бы, кому нужен британский суперкар во время войны? Да нет, наши люди, к счастью, разбираются в автомобильном эксклюзиве, и даже в непростые времена привозят очень недешевые автомобили. И этот McLaren 570 – тому доказательство. В Украине такой суперкар стоит около 150-200 тысяч долларов.

Suzuki Jimny в наряде Гелендвагена

Как Сузуки Джимни оказался в этом рейтинге? Всё очень просто. Если бы не тюнинг, мы бы никогда не включили его в список эксклюзивных авто, впрочем именно этот экземпляр – настоящий шедевр.

Dodge RAM 1500 TRX

Это настоящий монстр в сегменте пикапов. Несмотря на впечатляющие габариты, он может разгоняться от 0 до 100 км/ч за 4 с половиной секунды! А все благодаря двигателю мощностью более 700 лошадиных сил. К тому же, RAM TRX имеет особую подвеску, и в принципе является «грузовиком» для взбалмошных. Отсюда и цена – полторы сотни тысяч долларов.

Китайские электромобили

Здесь должна быть еще одна модель, но мы решили иначе. Дело в том, что в 2022 году самыми распространенными автомобилями, проходившими сертификацию, стали... китайские электромобили. Ну, как китайские… бренды разные (Volkswagen, Honda, BYD, Dongfeng), но все они сделаны в Поднебесной. Что касается самого популярного, согласно информации Avtobotanic, в 2022 году бестселлером стал Volkswagen ID.4.