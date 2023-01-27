Опубліковано перелік унікальних машин, які проходили сертифікацію в Україні.

Для пересічного громадянина термін «сертифікація» є чимось незрозумілим і зводиться до банальних витрат на користь певних структур та окремих їхніх представників. Утім, всі машини, які імпортують до нашої країни, мають пройти цю процедуру. Видання “ТопЖир” з’ясувало, які найнезвичніші авто завезли до нас і легалізували після сертифікації.

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Для початку кілька слів про те, що ж таке сертифікація авто в Україні. Це обов’язкова «перевірка автомобіля на відповідність вимогам та стандартам чинного законодавства України». Цю процедуру необхідно пройти перед реєстрацією автомобіля у сервісному центрі. Без сертифіката відповідності авто не зареєструють, не видадуть свідоцтво про реєстрацію (техпаспорт) та номерні знаки.

Попри війну і фінансові труднощі, минулого року (і на початку 2023-го) українці завезли чимало екзотичних і дорогих машин, з-поміж яких можна виділити 5 найцікавіших.

Rivian R1T

Новітній і надшвидкий електричний пікап Rivian потрапив до нас зовсім нещодавно. Буквально вчора Rivian R1T в Україні помітили вперше. За даними компанії Avtobotanik, яка проводить сертифікацію автомобілів, це справді перший екземпляр цієї моделі, вартість якої сягає 100 000 доларів.

McLaren 570

Здавалось би, кому потрібен британський суперкар за часів війни? Аж ні, наші люди, на щастя, розуміються в автомобільному ексклюзиві, і навіть за непростих часів привозять дуже недешеві автівки. І цей McLaren 570 – тому доказ. В Україні такий суперкар коштує близько 150-200 тисяч доларів.

Suzuki Jimny у вбранні Гелендвагена

Яким чином Сузукі Джимні опинився у цьому рейтингу? Все дуже просто. Якби не тюнінг, ми б ніколи не включили його до переліку ексклюзивних авто, втім конкретно цей екземпляр – справжній шедевр.

Dodge RAM 1500 TRX

Це справжній монстр у сегменті пікапів. Попри вражаючі габарити, він спроможний розганятися від 0 до 100 км/год за 4 з половиною секунди! А все завдяки двигуну потужністю понад 700 кінських сил. До того ж RAM TRX має особливу підвіску, та в принципі є «вантажівкою» для навіжених. Звідси і ціна – півтори сотні тисяч доларів.

Китайські електромобілі

Тут мала бути ще одна модель, але ми вирішили інакше. Річ у тім, що в 2022-му році найпоширенішими автомобілями, які проходили сертифікацію, стали… китайські електромобілі. Ну, як китайські… бренди різні (Volkswagen, Honda, BYD, Dongfeng), але всі вони зроблені в Піднебесній. Що до найпопулярнішого, згідно інформації Avtobotanic, у 2022-му році бестселером став Volkswagen ID.4.