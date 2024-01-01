Тормоза Xiaomi SU7 оказались неэффективными на высоких скоростях

Как сообщает Carscoops, Xiaomi признала, что стандартные тормоза седана SU7 были рассчитаны исключительно на ежедневную езду. Это означает, что на гоночном треке они перегреваются и отказывают.

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В апреле китайский инфлюенсер Тан Чжу Ляо Че, который ездил на автодроме Шанхай Тианма, попал в аварию. На видео инцидента, которое быстро разлетелось по сети, видно, как водитель начинает приближаться к левому повороту и затем врезается в барьер на большой скорости из-за отказа тормозов.

Впоследствии он показал тормоза машины, которая проехала пять горячих кругов до аварии, и в результате ее относительно небольшие колодки были очень сильно изношены. В сети также есть подобные видео с авариями SU7 на треке из-за отказа тормозов. Xiaomi выпустила такое заявление, объясняя, что SU7 Max не предназначен для использования на треке:

“Мы настоятельно напоминаем вам, что Xiaomi SU7 Max - это высокопроизводительный автомобиль класса люкс для дорожного движения. Пожалуйста, не выполняйте элементы экстремального вождения, например, на профессиональных гоночных трассах. Тормозная система Xiaomi SU7 Max использует фрикционные колодки NAO, которые подходят для ежедневной езды. Это элементы, которые сбалансируют шум торможения и эффективность торможения и отвечают потребностям езды на общественных дорогах. Благодаря высокой скорости, большому накоплению кинетической энергии, резкому торможению и быстрому износу компонентов под действием непрерывной высокой нагрузки и высокой температуры в условиях трека все основные компоненты транспортного средства должны соответствовать требованиям, значительно выходят за пределы ежедневных условий”.

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Аббревиатуру NAO расшифровывается как безасбестовое органическое вещество. Этот материал может хорошо работать во время ежедневной езды, однако, на гоночном треке она не обеспечивает надлежащего торможения. Недавно Xiaomi представила гораздо более мощный SU7 Ultra, который побил рекорд Нюрбургринга среди электромобилей в прошлом месяце с временем круга 6:46,847.

Он был оснащен углеродными керамическими дисками размером 430 мм спереди и 410 мм сзади. По словам компании, они могут выдержать до 1300 ℃. Несмотря на это, Autopian отмечает, что тормоза Brembo стандартного SU7 Max на самом деле имеют меньшие колодки, чем, например, в Honda CR-V.

Конечно же, во время повседневной езды мощность рекуперативного торможения дополняет механические тормоза. Однако, рекуперация также имеет ограничения. Вот почему такие мощные электромобили, как Hyundai Ioniq 5 N, или Porsche Taycan Turbo GT, имеют гигантские тормоза по сравнению с обычными версиями этих авто. Возможно, для Xiaomi пришло время последовать примеру гораздо более опытных автопроизводителей.