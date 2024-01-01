Гальма Xiaomi SU7 виявились неефективними на високих швидкостях

Як повідомляє Carscoops, Xiaomi визнала, що стандартні гальма седана SU7 були розраховані виключно на щоденну їзду. Це означає, що на гоночному треку вони перегріваються і відмовляють.

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У квітні китайський інфлюенсер Тан Чжу Ляо Че, який їздив на автодромі Шанхай Тіанма, потрапив у аварію. На відео інциденту, яке швидко розлетілось мережею, видно, як водій починає наближатися до лівого повороту й потім врізається у бар’єр на великій швидкості через відмову гальм.

Згодом він показав гальма машини, яка проїхала п'ять гарячих кіл до аварії, і в результаті її відносно невеликі колодки були дуже сильно зношені. В мережі також є подібні відео з аваріями SU7 на треці через відмову гальм. Xiaomi випустила таку заяву, пояснюючи, що SU7 Max не призначений для використання на треку:

“Ми наполегливо нагадуємо вам, що Xiaomi SU7 Max — це високопродуктивний автомобіль класу люкс для дорожнього руху. Будь ласка, не виконуйте елементи екстремального водіння, наприклад, на професійних гоночних трасах. Гальмівна система Xiaomi SU7 Max використовує фрикційні колодки NAO, які підходять для щоденної їзди. Це елементи, які збалансовують шум гальмування та ефективність гальмування та відповідають потребам їзди на громадських дорогах. Завдяки високій швидкості, великому накопиченню кінетичної енергії, різкому гальмуванню та швидкому зносу компонентів під дією безперервного високого навантаження та високої температури в умовах треку всі основні компоненти транспортного засобу повинні відповідати вимогам, що значно виходять за межі щоденних умов”.

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Абревіатуру NAO розшифровується як безазбестова органічна речовина. Цей матеріал може добре працювати під час щоденної їзди, однак, на гоночному треку вона не забезпечує належного гальмування. Нещодавно Xiaomi представила набагато потужніший SU7 Ultra, який побив рекорд Нюрбургринга серед електромобілів минулого місяця з часом кола 6:46,847.

Він був оснащений вуглецевими керамічними дисками розміром 430 мм спереду та 410 мм ззаду. За словами компанії, вони можуть витримати до 1300℃. Попри це, Autopian зазначає, що гальма Brembo стандартного SU7 Max насправді мають менші колодки, ніж, наприклад, у Honda CR-V.

Звичайно ж, під час повсякденної їзди потужність рекуперативного гальмування доповнює механічні гальма. Однак, рекуперація також має обмеження. Ось чому такі потужні електромобілі, як Hyundai Ioniq 5 N, або Porsche Taycan Turbo GT, мають гігантські гальма порівняно зі звичайними версіями цих авто. Можливо, для Xiaomi настав час наслідувати приклад набагато досвідченіших автовиробників.