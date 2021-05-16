Если бы все водители знали, сколько неприятностей вызывает некачественная охлаждающая жидкость, они бы относились к ее подбору не менее тщательно, чем к выбору моторного масла. Но большинство из нас пребывает в уверенности, что главное – взять правильный цвет и не оплошать с температурой замерзания.

Если б все было так просто! Хлопот с антифризами не имеют только владельцы новых или почти новых автомобилей. А потом начинается: капремонт двигателя после перегрева из-за забитого окислами радиатора, микс масла и тосола в картере, “выгрызенная” головка блока, а у кого-то, смотри, и ротор помпы подчистую съело…

Читайте также: Зачем нужно проверять систему охлаждения

А все начинается с того, что мы считаем тосол и антифриз разными продуктами, да и вообще мало знаем о том, какие бывают охлаждающие жидкости, или пользуемся в отношении них заезженными стереотипами.



Чтобы крыльчатку помпы съело полностью, достаточно два-три года поездить с агрессивным антифризом в системе

Страшная сказка о замерзании

Твердый стереотип в водительских кругах: дешевые антифризы плохи только тем, что могут замерзнуть при малейшем морозе. На самом деле, замерзающую незамерзающую жидкость в наше время найти нелегко даже при большом желании – и самые дешевые подделки не замерзают на морозе. Но угроза плохой жидкости в другом: она провоцирует коррозию на внутренних деталях двигателя, чем портит их и блокирует отложениями каналы системы охлаждения. В конце концов из-за плохого антифриза двигатель может потребовать капитального ремонта – хотя жидкость до последнего будет сохранять свою морозостойкость.



Водителей до сих пор пугают дешевыми антифризами, которые замерзают при малейших морозах. На самом деле опасность не в этом, а в коррозионной активности бодяги

Оптимистичная сказка об одинаковых жидкостях

Антифризы не одинаковые, их есть как минимум четыре типа, хотя в основе всех – одни и те же вода и этиленгликоль. Но сам по себе этиленгликоль обладает высокой коррозионной активностью, особенно в горячем состоянии. Он может буквально выедать некоторые металлы в системе охлаждения, поэтому для нейтрализации этой активности в антифризы добавляют присадки с ингибиторами коррозии. По типу этих присадок антифризы разделяют на: карбоксилатные (маркировка ОАТ, SNF, G12), гибридные (hybrid, HOAT, NF, G11), лобридные (lobrid, Si-OAT, OAT N, Р OAT) и традиционные (traditional, conventional, IAT).

В карбоксилатных жидкостях ингибиторы коррозии базируются на органических карбоновых кислотах, в гибридных – на смеси органических и неорганических, в лобридных – на органических и минеральных веществах. Традиционные антифризы имеют неорганические ингибиторы, на сегодня это устаревший тип жидкости, они не любят перегрев выше 105ºС и в идеале нуждаются в замене каждые 2 – 3 года.

Каждый автопроизводитель рекомендует для определенных двигателей определенный тип жидкости, но наиболее универсальными считаются карбоксилатные. Наибольшая вероятность нарваться на подделку – в категории traditional.



Со временем система охлаждения забивается отложениями из состава антифриза и продуктами коррозии деталей

Цветная сказка об обесцвечивании

Многие автомобилисты убеждены, что если антифриз потерял цвет, его нужно менять. Это не так, поскольку сами по себе антифризы цвета не имеют, и на его качества цвет никакого влияния не имеет. То есть потеря цвета антифриза в системе охлаждения отнюдь не значит, что жидкость нуждается в замене. Обесцвечивание прежде всего значит, что цветной пигмент в составе жидкости сработался.

Читайте также: Как выбрать антифриз для авто: 5 мифов о ТОСОЛе

Однако, если антифриз приобрел определенный неестественный цвет, например, ржавчину, это должно быть сигналом к его замене и промывке системы.

А производители, со своей стороны, добавляют краситель исключительно по маркетинговым соображениям, то есть две охлаждающие жидкости разного цвета – скажем, зеленая и красная – могут иметь абсолютно одинаковые состав и характеристики. Поэтому при покупке определяться надо не по цвету, а по рекомендациям автопроизводителя.



Цвет антифриза на самом деле ничего не значит, это всего лишь краситель, который могут добавить в охлаждающую жидкость любого типа

Сказка в духе соцреализма

Часть пользователей автомобилей до сих пор находятся где-то в “счастливом прошлом”, когда в “Спортоварах” и на их черном ходе продавали исключительно синюю жидкости марки ТОСОЛ, созданную для новейших тогда “Жигулей”. Такие водители убеждены, что ТОСОЛ – это синий продукт, а остальные жидкости – желтая, зеленая и красная – называются антифризами. И соответственно синяя жидкость – для подержанных отечественных авто, а остальные – для иномарок.

На самом деле эта аббревиатура (Технология Органического Синтеза + типичное для спиртов окончание ОЛ) – всего лишь торговая марки одного из классических антифризов на основе этиленгликоля с пакетом присадок традиционного типа. Неправда, что заливать ТОСОЛ в современные автомобили нельзя, но придется тщательнее следить за сроками замены и условиями эксплуатации. Соответственно, самые старые ВАЗы и “Москвичи” вполне возможно эксплуатировать на современных охлаждающих жидкостях – главное, чтобы они не вытекли на дорогу через неплотности раньше, чем состарятся.

Последствия использования низкокачественного антифриза – поврежденные кавитацией и ржавчиной детали двигателя

Сказка об экономии

Моя машина ездит нечасто и недалеко, поэтому в нее можно заливать самую дешевую охлаждающую жидкость – такое мнение имеет твердые позиции в народе. На самом деле это не так. Плохая жидкость делает свое черное дело – поедает коррозией металл – и во время стоянки. Дело в том, что самые дешевые антифризы (и ТОСОЛы – для тех, кто еще не понял суть вопроса) содержат в себе вместо этиленгликоля глицерин, да еще и метиловый спирт в придачу. Первый продукт нужен для морозостойкости, второй – для разжижения первого, поскольку он густеет на морозе. При том оба нештатных компонента вредны для деталей двигателя: глицерин провоцирует коррозию, а метанол является сильнейшим растворителем, который пытается растворить и металлы, и резину, и пластики. Поэтому к очень дешевым охлаждающим жидкостям надо относиться осторожно.

От сказочника

Что из этого следует? Во-первых, старайтесь использовать только ту жидкость, которая рекомендована заводом-изготовителем автомобиля. Да, точно установить рекомендуемую марку и шифр жидкости иногда очень непросто, но это возможно даже для раритетных ретроавтомобилей. И во-вторых, покупая нужную жидкость, будьте уверены, что это именно она, а не помеченная красивой этикеткой очередная незамерзающая бодяга.



Чтобы устранить коррозионное повреждение головки блока цилиндров, ее нужно шлифовать на станке или заменить новой

Рекомендация Авто24

При любых условиях советуем следить за состоянием охлаждающей жидкости в вашем двигателе. Самое страшное то, что теряя свои качества, она часто прекращает защищать детали двигателя от коррозии и даже начинает разрушать их. Поэтому если автомобиль не очень новый, советуем заменять антифриз новым примерно каждые 3 – 4 года. При этом рекомендуется промывание системы водой или раствором нового антифриза.

Читайте также: Как выбрать антифриз для авто: 5 мифов о ТОСОЛе