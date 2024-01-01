Toyota будет использовать старые переработанные запчасти в новых авто

Европейское подразделение Toyota объявило о создании нового предприятия для тщательной и систематической обработки бывших в употреблении транспортных средств. Его главной целью будет максимизация экологических преимуществ повторного производства.

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Новое предприятие Toyota будет расположено в Бернастоне на заводе Toyota Motor Manufacturing UK, что в Великобритании. Toyota Circular Factory будет заниматься переработкой старых авто в трех ключевых направлениях: запчасти для повторного использования, товары, которые можно повторно изготовить, и материалы, которые можно переработать.

После процесса валидации эти компоненты будут повторно выведены на рынок. Toyota также намерена перерабатывать такие сырьевые материалы, как медь, алюминий, сталь и пластик. Затем эти переработанные материалы максимально заменят первичные материалы в производстве новых деталей для новых транспортных средств.

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Таким образом японский автопроизводитель хочет снизить воздействие на окружающую среду, связанное с производством автомобилей. Toyota стремится достичь полной углеродной нейтральности к 2040 году и планирует сократить выбросы CO2 на 100% в своей европейской линейке продуктов до 2035 года.