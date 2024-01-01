Toyota використовуватиме старі перероблені запчастини в нових авто

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Toyota перероблятиме старі вживані автомобілі
Європейський підрозділ Toyota оголосив про створення нового підприємства для ретельної та систематичної обробки вживаних транспортних засобів. Його головною метою буде максимізація екологічних переваг повторного виробництва.
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Нове підприємство Toyota буде розташовне в Бернастоні на заводі Toyota Motor Manufacturing UK, що у Великій Британії. Toyota Circular Factory займатиметься переробкою старих авто у трьох ключових напрямках: запчастини для повторного використання, товари, які можна повторно виготовити, і матеріали, які можна переробити.
Після процесу валідації ці компоненти будуть повторно виведені на ринок. Toyota також має намір переробляти такі сировинні матеріали, як мідь, алюміній, сталь і пластик. Потім ці перероблені матеріали максимально замінять первинні матеріали у виробництві нових деталей для нових транспортних засобів.
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Таким чином японський автовиробник хоче знизити вплив на навколишнє середовище, пов’язаний з виробництвом автомобілів. Toyota прагне досягти повної вуглецевої нейтральності до 2040 та планує скоротити викиди CO2 на 100% у своїй європейській лінійці продуктів до 2035 року.