Один из самых популярных седанов в Украине ценится и по ту сторону океана.

Украинцы ценят Toyota Camry за исключительный комфорт, отличное качество и легендарную надежность. Европейские версии, которые официально продаются в Украине, существенно отличаются от американских как внешне, так и в салоне и по технике.

Например, наиболее популярная Toyota Camry для европейского рынка с обозначением кузова 50 производилась с 2011 до 2017 года. Но после рестайлинга 2014 года Camry получила обозначение XV55 на европейском и японском рынке и XV60 — в Америке.

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Внешне европейскую версию можно отличить по сплошной решетке радиатора, а в американской версии – "клюв" из двух половинок. Другая светотехника и сзади, существенно отличается и салон. Также есть разница в габаритах, то есть кузовные детали не взаимозаменяемы. Но в целом по комфорту и надежности "Камри есть Камри".

Хотя наиболее популярным для импорта в Украину остается поколение 50/55/60, но на автоаукционах США можно купить Toyota Camry даже со 2002 года выпуска, сообщает Bidhistory. Более того, в текущем году чаще всего продавались машины, выпушенные в 2007, 2014 и 2012 годах.

Больше всего на торговых площадках Америки было представлено Toyota Camry VІІ рестайлингового поколения с 2,5 литровым двигателем, в том числе и с гибридной силовой установкой. А вот машин с 3,5-литровым мотором продается намного меньше, хотя эти моторы любят украинские почитатели "Тойот".

Стоимость автомобилей на аукционах США постепенно растет, в том числе и на Toyota Camry: модели 2015-2017 годов выпуска в феврале можно было купить за 3630 – 4560 долл, а уже в апреле – за 4361 - 4930 долл.

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Если говорить о рестайлинговой версии, то дешевле всего в текущем году можно было купить Toyota Camry 2018 года выпуска – ее минимальная цена в марте составляла 8148 долларов. Тойота Камри 2020 года выпуска стоила от 9553 до 10531 долл. Естественно, речь идет об автомобилях, которые способны заводиться и ехать, то есть не полном "металлоломе".