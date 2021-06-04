Один з найпопулярніших седанів в Україні цінується і по той бік океану.

Українці цінують Toyota Camry за винятковий комфорт, відмінну якість і легендарну надійність. Європейські версії, які офіційно продаються в Україні, істотно відрізняються від американських як зовні, так і в салоні і за технікою.

Наприклад, найбільш популярна Toyota Camry для європейського ринку з позначенням кузова 50 вироблялася з 2011 до 2017 року. Але після рестайлінгу 2014 року Camry отримала позначення XV55 на європейському і японському ринку і XV60 – в Америці.

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Ззовні європейську версію можна відрізнити за суцільною решіткою радіатора, а в американській версії – "дзьоб" з двох половинок. Інша світлотехніка і ззаду, істотно відрізняється і салон. Також є різниця в габаритах, тобто кузовні деталі не взаємозамінні. Але в цілому за комфортом і надійністю "Камрі є Камрі".

Хоча найбільш популярним для імпорту в Україну залишається покоління 50/55/60, але на автоаукціонах США можна купити Toyota Camry навіть з 2002 року випуску, повідомляє Bidhistory. Більше того, в поточному році найчастіше продавалися машини, випущені в 2007, 2014 і 2012 роках.

Найбільше на торгових майданчиках Америки було представлено Toyota Camry VІІ рестайлінгового покоління з 2,5 літровим двигуном, в тому числі і з гібридною силовою установкою. А ось машин з 3,5-літровим мотором продається набагато менше, хоча ці мотори люблять українські шанувальники "Тойот".

Вартість автомобілей на аукціонах США поступово зростає, в тому числі і Toyota Camry: моделі 2015-2017 років випуску в лютому можна було купити за 3630 – 4560 дол, а вже в квітні – за 4361 – 4930 дол.

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Якщо говорити про рестайлінгову версію, то найдешевше в поточному році можна було купити Toyota Camry 2018 року випуску – її мінімальна ціна в березні становила 8148 доларів. Тойота Камрі 2020 року випуску коштувала від 9553 до 10531 дол. Звісно, мова йде про автомобілі, які здатні заводитися і їхати, тобто не про повний "металобрухт".