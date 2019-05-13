Жаль, что японский автопроизводитель не планирует выпускать такую модель, потому что выглядит она очень привлекательно.

С тех пор, как Toyota перевела Camry в бизнес-класс и прекратила выпуск модели в кузове универсал, сама идея будоражит мысли многих поклонников марки в целом и “Кэмри” в частности. Вот как мог бы выглядеть Camry Wagon нынешнего поколения.

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Toyota Camry XV70 выпускается с 2017 года и уже успела разойтись по миру тиражом более миллиона экземпляров. Седан стабильно входит в топ лучших моделей автмобилей на глобальном рынке. “Тойота” выпускает несколько локализованных модификаций “Кэмри” – машины для Австралии, США и Европы заметно отличаются друг от друга, а в Японии модель выпускается еще и под именем Daihatsu Altis. Еще одна особая модификация – Camry Hybrid.

Фото: реальные и воображаемые универсалыToyota Camry / Toyota, Motor

Ранее Toyota предлагала модель в кузове универсал: такой был у Vista V20 – предка Camry, который выпускался с 1986 года, затем в генерации XV10 образца 1992 года, на некоторых рынках модель предлагалась с практичным кузовом и в следующем поколении: универсал с индексом XV20 продавася в Австралии.

Фото: авторский рендер универсалаToyota Camry Wagon XV70 / Kolesa

Появление в модельной гамме универсала вряд ли ухудшило бы показатели продаж Camry, однако японский производитель не планирует выпуск такой модели в нынешнем поколении.

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