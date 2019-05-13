Шкода, що японський автовиробник не планує випускати таку модель, бо виглядає вона дуже привабливо.

З тих пір, як Toyota перевела Camry у бізнес-клас і припинила випуск моделі в кузові універсал, сама ідея бентежить думки багатьох шанувальників марки в цілому і “Кемрі” зокрема. Ось як міг би виглядати Camry Wagon нинішнього покоління.

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Toyota Camry XV70 випускається з 2017 року і вже встигла розійтись по світу тиражем більше мільйона екземплярів. Седан стабільно входить у топ кращих моделей автмобілів на глобальному ринку. “Тойота” випускає кілька локалізованих модифікацій “Кемрі” – машини для Австралії, США і Європи помітно відрізняються одна від одної, а у Японії модель випускається ще й під іменем Daihatsu Altis. Ще одна особлива модифікація – Camry Hybrid.

Фото: реальні й уявні універсали Toyota Camry / Toyota, Motor

Раніше Toyota пропонувала модель у кузові універсал: такий був у Vista V20 – пращура Camry, що випускався з 1986 року, потім в генерації XV10 зразка 1992 року, у на деяких ринках модель пропонувалась з практичним кузовом і в наступному поколінні: універсал з індексом XV20 продавася в Австралії.

Фото: авторський рендер універсала Toyota Camry Wagon XV70 / Kolesa

Поява у модельній гамі універсала навряд чи погіршила б показники продажів Camry, однак японський виробник не планує випуск такої моделі у нинішньому поколінні.

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