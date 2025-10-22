Toyota Corolla Cross получила "горную" версию: фото, видео

Автомобиль получил название Nasu - в честь японской горы, популярной среди любителей походов, горячих источников и горных трасс. В то же время слово “насу” на японском также означает “достигать” и “баклажан” - и именно это стало вдохновением для фиолетовой обертки кузова, что сразу выделяет кроссовер среди других.

Как пишет Carscoops, Corolla Cross Hybrid Nasu отличается поднятой подвеской, черными внедорожными колесами с шинами Toyo Open Country A/T III, а также агрессивным обвесом с широкими расширителями крыльев, металлическими защитами и дополнительными LED-фарами. На капоте - декоративный воздухозаборник, а на крыше - багажник с логотипом Nasu и горный велосипед для даунхилла, созданный в честь чемпионки мира Аси Верметте.

В салоне концепта - подсветка порогов, новое LED-освещение интерьера, а также практические дополнения для активного отдыха: запирающийся ящик в багажнике, Bluetooth-колонка JBL и переносной холодильник.

Под капотом - знакомый 2,0-литровый гибридный двигатель мощностью 196 л.с. (146 кВт), который обеспечивает полный привод и сохраняет стандартную эффективность модели. По словам вице-президента Toyota по маркетингу Майка Триппа, этот проект демонстрирует, как популярная Corolla Cross может воплощать авантюрный дух марки: “Мы хотели показать, как наш доступный кроссовер может стать вдохновением для активного образа жизни - от поездок за продуктами до горных путешествий”.

Nasu Edition создан командой Toyota SPAD (Special Parts & Accessories Development) с использованием 3D-печати, САПР и фрезерных технологий. Это лишь первый из многих экспериментов, которые Toyota представит на SEMA 2025, где компания готовит более двух десятков концептов.