Укр
Ру

Toyota Corolla Cross отримала "гірську" версію: фото, відео

Toyota знову доводить, що навіть практичний кросовер може стати справжнім позашляховиком. Новий Corolla Cross Hybrid Nasu Edition 2026 року перетворює знайомий сімейний автомобіль на справжнього шукача пригод. Концепт дебютує на виставці SEMA 2025 у Лас-Вегасі та є першим з низки експериментальних проєктів, що показують потенціал бренду у напрямку кастомізації.
Toyota показала найсміливішу Corolla Cross Nasu Edition — гібрид для гірських пригод - Auto24

ФОТО: Toyota|

Toyota Corolla Cross Hybrid Nasu Edition 2026

Данило Северенчук
logo22 жовтня, 14:20
logo0
logo0 хв

Автомобіль отримав назву Nasu — на честь японської гори, популярної серед любителів походів, гарячих джерел і гірських трас. Водночас слово “насу” японською також означає “досягати” та “баклажан” — і саме це стало натхненням для фіолетової обгортки кузова, що відразу виділяє кросовер серед інших.

Читайте також: Оновлена Toyota Corolla Cross дебютувала в Україні: яка ціна

Як пише Carscoops, Corolla Cross Hybrid Nasu вирізняється піднятою підвіскою, чорними позашляховими колесами з шинами Toyo Open Country A/T III, а також агресивним обвісом із широкими розширювачами крил, металевими захистами та додатковими LED-фарами. На капоті — декоративний повітрозабірник, а на даху — багажник із логотипом Nasu і гірський велосипед для даунхілу, створений на честь чемпіонки світу Асі Верметте.

У салоні концепту — підсвічування порогів, нове LED-освітлення інтер’єру, а також практичні доповнення для активного відпочинку: замикаюча шухляда у багажнику, Bluetooth-колонка JBL та переносний холодильник.

Під капотом — знайомий 2,0-літровий гібридний двигун потужністю 196 к.с. (146 кВт), який забезпечує повний привід і зберігає стандартну ефективність моделі. За словами віцепрезидента Toyota з маркетингу Майка Тріппа, цей проєкт демонструє, як популярна Corolla Cross може втілювати авантюрний дух марки: “Ми хотіли показати, як наш доступний кросовер може стати натхненням для активного способу життя — від поїздок за продуктами до гірських подорожей”.

Також цікаво: Toyota представила нове покоління легендарного позашляховика Land Cruiser FJ

Nasu Edition створено командою Toyota SPAD (Special Parts & Accessories Development) з використанням 3D-друку, САПР і фрезерних технологій. Це лише перший із багатьох експериментів, які Toyota представить на SEMA 2025, де компанія готує понад два десятки концептів.

#Концепції #Японія #Toyota #Новини #Автоновинка #Фото