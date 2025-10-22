Toyota Corolla Cross отримала "гірську" версію: фото, відео

Автомобіль отримав назву Nasu — на честь японської гори, популярної серед любителів походів, гарячих джерел і гірських трас. Водночас слово “насу” японською також означає “досягати” та “баклажан” — і саме це стало натхненням для фіолетової обгортки кузова, що відразу виділяє кросовер серед інших.

Як пише Carscoops, Corolla Cross Hybrid Nasu вирізняється піднятою підвіскою, чорними позашляховими колесами з шинами Toyo Open Country A/T III, а також агресивним обвісом із широкими розширювачами крил, металевими захистами та додатковими LED-фарами. На капоті — декоративний повітрозабірник, а на даху — багажник із логотипом Nasu і гірський велосипед для даунхілу, створений на честь чемпіонки світу Асі Верметте.

У салоні концепту — підсвічування порогів, нове LED-освітлення інтер’єру, а також практичні доповнення для активного відпочинку: замикаюча шухляда у багажнику, Bluetooth-колонка JBL та переносний холодильник.

Під капотом — знайомий 2,0-літровий гібридний двигун потужністю 196 к.с. (146 кВт), який забезпечує повний привід і зберігає стандартну ефективність моделі. За словами віцепрезидента Toyota з маркетингу Майка Тріппа, цей проєкт демонструє, як популярна Corolla Cross може втілювати авантюрний дух марки: “Ми хотіли показати, як наш доступний кросовер може стати натхненням для активного способу життя — від поїздок за продуктами до гірських подорожей”.

Nasu Edition створено командою Toyota SPAD (Special Parts & Accessories Development) з використанням 3D-друку, САПР і фрезерних технологій. Це лише перший із багатьох експериментів, які Toyota представить на SEMA 2025, де компанія готує понад два десятки концептів.