Оновлена Toyota Corolla Cross дебютувала в Україні: яка ціна

Компанія Toyota зазначає, що дизайн оновленої Corolla Cross був створений з огляду на вподобання європейських покупців. Автомобіль отримав нову решітку радіатора зі стільниковим візерунком та оновлені фари, що тепер мають систему адаптивного дальнього світла.

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Світлодіод на центральному ліхтарі та внутрішній лінзі рівномірно освітлює всю дорожню поверхню, також створюючи ефектний зовнішній вигляд. Оновлені задні ліхтарі отримали ребристу поверхню, що поліпшує аеродинамічні характеристики автомобіля. Впізнаваності кросовери також додають унікальні 18-дюймові легкосплавні диски.

В салоні увагу водія привертатиме 12,3-дюймова цифрова панель приладів та 10,5-дюймовий сенсорний дисплей з підтримкою Apple CarPlay та Android Auto. Також Corolla Cross отримав нову ручку селектора передач, центральну консоль з місцем для смартфона та бездротовою зарядкою й підсклянниками. Покращене освітлення салону та підігрів керма і сидінь доступні у комплектаціях вищого рівня.

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Toyota каже, що шумоізоляцію кросовер було покращено для комфорту пасажирів, а в дорожчих комплектаціях встановлено новий тришаровий звукоізолятор моторного відсіку, який ефективно приглушує звук роботи двигуна. Toyota Corolla Cross доступна в Україні лише у версії Hybrid 200 на базі 2,0-літрового двигуна. Вартість автомобіля починається від 1 549 010 гривень.