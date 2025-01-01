Toyota Corolla у США отримала повний привід та нові опції

Цієї осені у США з’явиться Toyota Corolla Hybrid 2026 року. Початкова ціна на комплектацію LE починається від 24 575 доларів, що на 750 доларів дорожче за попередню модель. Частково це збільшення пов’язане з більшою кількістю стандартного обладнання, починаючи з системи моніторингу сліпих зон та системи попередження про перехресний рух позаду, пишуть в Autoevolution.

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Найдешевший гібридний Corolla на ринку Сполучених Штатів отримує 7,0-дюймову цифрову панель приладів, систему допомоги при виїзді зі смуги руху та проактивну допомогу при русі. У комплектації XLE стандартно встановлена 12,3-дюймова цифрова панель приладів.

Для модельного року 2026 пропонується п'ять комплектацій, з яких лише початковий рівень LE та середній рівень SE можуть бути повнопривідними (за рахунок електродвигуна на задній осі). Дивно, що вища версія XLE має лише передній привід.

Перехід на повний привід означає витрату пального 5,3 літра на 100 кілометрів (без нього – рівно 5 літрів), що досить вражаюче для компактного автомобіля. Якщо вже на те пішло, то найекономнішим гібридом, що продається сьогодні на ринку Сполучених Штатів, є передньопривідний Prius – він витрачає пального близько 4,1 літра на 100 кілометрів.

Передній електродвигун Toyota Corolla забезпечує до 93 кінських сил і 184 ньютон-метри крутного моменту порівняно з 40 та 62 для заднього агрегату.

1,8-літровий атмосферний чотирициліндровий двигун, з'єднаний з планетарною передачею з електронним керуванням та безступінчастою коробкою передач, має потужність 138 кінських сил і крутний момент 142 ньютон-метри. Світлодіодні фари входять до стандартної комплектації, а сенсорні екрани інформаційно-розважальної системи мають діагональ від 8,0 до 10,5 дюймів. Обидві системи підтримують бездротові Apple CarPlay та Android Auto.

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Говорячи про аудіо, то стандартно входять шість небрендованих динаміків. Corolla Hybrid XLE може бути оснащена дев'ятьма динаміками, сабвуфером та підсилювачем завдяки доступній аудіосистемі JBL Premium.