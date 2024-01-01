Toyota готовит технологию съемных водородных "картриджей"

Как передает Carscoops, Toyota не готова отказываться от водородных технологий и продемонстрирует ряд разработок в этой области на выставке Japan Mobility Show Bizweek 2024.

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Главной новостью является то, что Toyota создала портативные водородные баки. Как можно понять из названия, инженерам удалось уменьшить их размер и вес. Главной целью этой инновации – сделать водород "привычным и безопасным источником энергии, который можно использовать в различных повседневных ситуациях".

Предполагается, что водородные картриджи будут использоваться в различных целях, например, для питания топливных элементов для производства электроэнергии или для приготовления пищи путем сжигания водорода.

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Кроме этого, Toyota предусматривает, что водородные картриджи можно использовать как гигантскую батарею AA. На рендерных изображениях показано, что такой водородный "баллон" можно будет быстро заменить на новый, а пустой поставить на "заправку". Также известно, что кроме картриджей, Toyota продемонстрирует свой гоночный автомобиль GR Corolla с водородным двигателем, который участвует в гонках с 2023 года.