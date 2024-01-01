Укр
Ру

Toyota готує технологію зйомних водневих “картриджів”

Очікується, Toyota презентує прототип водневих картриджів вже незабаром. Ці елементи будуть нагадувати невеликі контейнери й за функціоналом будуть схожі на великі батарейки типу AA – це означає, що заправка водневого автомобіля буде такою ж простою, як заміна батарейок.
Toyota незабаром представить зйомні водневі “картриджі” для авто: як вони виглядають - Auto24

ФОТО: Toyota|

Рендер технології змінних водневих паливних елементів

Данило Северенчук
logo9 жовтня, 11:00
logo0
logo0 хв

Як передає Carscoops, Toyota не готова відмовлятися від водневих технологій і продемонструє ряд розробок у цій галузі на виставці Japan Mobility Show Bizweek 2024.

Читайте також: Toyota і Subaru працюють над новим електричним кросовером

Головною новиною є те, що Toyota створила портативні водневі баки. Як можна зрозуміти з назви, інженерам вдалося зменшити їх розмір та вагу. Головною метою цієї інновації – зробити водень «звичним і безпечним джерелом енергії, яке можна використовувати в різноманітних повсякденних ситуаціях».

Передбачається, що водневі картриджі будуть використовуватися в різних цілях, наприклад, для живлення паливних елементів для виробництва електроенергії або для приготування їжі шляхом спалювання водню.

Також цікаво: Toyota продає понад 800 Camry щодня тільки у США

Окрім цього, Toyota передбачає, що водневі картриджі можна використовувати як гігантську батарею AA. На рендерних зображеннях показано, що такий водневий «балон» можна буде швидко замінити на новий, а порожній поставити на «заправку». Також відомо, що окрім картриджів, Toyota продемонструє свій гоночний автомобіль GR Corolla з водневим двигуном, який бере участь у перегонах з 2023 року.

#Фото #Автотехнології #Toyota #Новини