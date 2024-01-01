Toyota готує технологію зйомних водневих “картриджів”

Як передає Carscoops, Toyota не готова відмовлятися від водневих технологій і продемонструє ряд розробок у цій галузі на виставці Japan Mobility Show Bizweek 2024.

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Головною новиною є те, що Toyota створила портативні водневі баки. Як можна зрозуміти з назви, інженерам вдалося зменшити їх розмір та вагу. Головною метою цієї інновації – зробити водень «звичним і безпечним джерелом енергії, яке можна використовувати в різноманітних повсякденних ситуаціях».

Передбачається, що водневі картриджі будуть використовуватися в різних цілях, наприклад, для живлення паливних елементів для виробництва електроенергії або для приготування їжі шляхом спалювання водню.

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Окрім цього, Toyota передбачає, що водневі картриджі можна використовувати як гігантську батарею AA. На рендерних зображеннях показано, що такий водневий «балон» можна буде швидко замінити на новий, а порожній поставити на «заправку». Також відомо, що окрім картриджів, Toyota продемонструє свій гоночний автомобіль GR Corolla з водневим двигуном, який бере участь у перегонах з 2023 року.