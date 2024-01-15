В компании Toyota сообщили что модель GR Yaris получит опциональную автоматическую коробку передач. Ранее автомобиль предлагался исключительно с "механикой", но теперь он присоединяется к общей тенденции отказа от МКПП с новой восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Toyota показала обновленный GR Yaris на Токийском автосалоне. Новую коробку передач назвали Direct Automatic Transmission. Это гидротрансформаторная КПП, которая оптимизирована для более быстрого переключения передач. Как заявили в компании, она специально настроена так, чтобы водитель мог использовать всю мощность двигателя на треке.

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Новый GR Yaris получил также ряд других усовершенствований. В частности, комплектация "Circuit" будет доступна с улучшенным пакетом охлаждения: дополнительным радиатором, спреем интеркулера и обновленной системой впуска.

Автомобили с "автоматом" также получат специальный охладитель для коробки передач. Оба кулера можно увидеть в боковых воздухозаборниках. Удивительно, но автоматическая коробка добавляет к весу автомобиля около 20 кг.

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Toyota улучшила общую жесткость кузова и подвески, что позволило увеличить мощность трехцилиндрового турбодвигателя. И это не просто "изменение настроек давления турбины", как некоторые могли подумать. Инженеры увеличили мощность путем "усиления" клапанного механизма, увеличение давления прямого впрыска, замены датчика давления воздуха на впуске и установлению облегченных поршней.

Внешний вид и интерьер автомобиля также обновили. Передний бампер, разработан в более агрессивном стиле, вмещает дополнительные охладители, а салон был полностью переработан, чтобы быть более ориентированным на водителя.

Откровенно говоря, приборная панель нового GR Yaris может показаться устаревшей, особенно по сравнению с предыдущей вариацией авто. Все потому, что новая панель приборов - это 12,3-дюймовый дисплей от GR Corolla.