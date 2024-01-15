В компанії Toyota повідомили що модель GR Yaris отримає опційну автоматичну коробку передач. Раніше автомобіль пропонувався виключно з “механікою”, але тепер він приєднується до загальної тенденції відмови від МКПП із новою восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач.

Toyota показала оновлений GR Yaris на Токійському автосалоні. Нову коробку передач назвали Direct Automatic Transmission. Це гідротрансформаторна КПП, яку оптимізовано для швидшого перемикання передач. Як заявили в компанії, вона спеціально налаштована так, аби водій мав змогу використовувати усю потужність двигуна на треку.

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Новий GR Yaris отримав також ряд інших удосконалень. Зокрема, комплектація «Circuit» буде доступна з покращеним пакетом охолодження: додатковим радіатором, спреєм інтеркулера та оновленою системою впуску.

Автомобілі з “автоматом” також отримають спеціальний охолоджувач для коробки передач. Обидва кулери можна побачити в бічних повітрозабірниках. Дивно, але автоматична коробка додає до ваги автомобіля близько 20 кг.

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Toyota покращила загальну жорсткість кузова та підвіски, що дозволило збільшити потужність трициліндрового турбодвигуна. І це не просто “зміна налаштувань тиску турбіни”, як дехто міг подумати. Інженери збільшили потужність шляхом “посилення” клапанного механізму, збільшення тиску прямого впорскування, заміни датчика тиску повітря на впуску та встановленню полегшених поршнів.

Зовнішній вигляд та інтер’єр автомобіля також оновили. Передній бампер, розроблений в більш агресивному стилі, вміщує додаткові охолоджувачі, а салон було повністю перероблено, щоб бути більш орієнтованим на водія.

Відверто кажучи, приладова панель нового GR Yaris може здатись застарілою, особливо порівняно з попередньою варіацією авто. Все тому, що нова панель приладів — це 12,3-дюймовий дисплей від GR Corolla.