Toyota Grand Highlander 2025 года значительно подешевел

Как сообщает Carscoops, стартовая цена нового Grand Highlander теперь составляет 40 860 долларов. За эти средства владелец получит электропривод багажника, 18-дюймовые колесные диски, подогрев зеркал с системой предупреждения слепых зон.

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Интерьер оснащен цифровой приборной панелью с 7-дюймовым дисплеем и 12,3-дюймовым информационно-развлекательной системой, аудиосистему с шестью динамиками, трехзонный климат-контроль, набор систем помощи водителю Toyota Safety Sense 3.0, сиденья, имеющие тканевую обивку (водительское дополнительно оснащено электрорегулировкой положения).

Базовый вариант предлагается с четырехцилиндровым агрегатом с турбонаддувом объемом 2,4 литра, работающим в паре с 8-ступенчатой АКПП. Его мощность составляет 269 лошадиных сил и 420 Нм крутящего момента. Покупатели также могут оснастить кроссовер системой полного привода за дополнительные 1600 долларов.

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Кроме этого, также выросли цены на другие комплектации. Вариант XLE подорожает на 310 долларов, а Limited – на 250 долларов. Подобным образом, самая популярная версия, известная как Grand Highlander Hybrid MAX Platinum AWD, начинается от 58 775 долларов, что на 300 долларов выше. Большинство версий Grand Highlander 2025 года поступят в дилерские центры США в декабре, хотя базовая комплектация LE появится лишь в первой половине следующего года.