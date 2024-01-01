Toyota Grand Highlander 2025 року значно подешевшав

Як повідомляє Carscoops, стартова ціна нового Grand Highlander тепер становить 40 860 доларів. За ці кошти власник отримає електропривід багажника, 18-дюймові колісні диски, підігрів дзеркал з системою попередження сліпих зон.

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Інтер’єр оснащено цифровою панеллю приладів з 7-дюймовим дисплеєм й 12,3-дюймовим інформаційно-розважальної системи, аудіосистему з шістьома динаміками, тризонний клімат-контроль, набір систем допомоги водієві Toyota Safety Sense 3.0, сидіння, що мають тканинну оббивку (водійське додатково оснащене електрорегулюванням положення).

Базовий варіант пропонується з чотирициліндровим агрегатом з турбонаддувом об’ємом 2,4 літра, що працює в парі з 8-ступеневою АКПП. Його потужність становить 269 кінських сил й 420 Нм крутного моменту. Покупці також можуть оснастити кросовер системою повного приводу за додаткові 1600 доларів.

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Окрім цього, також виросли ціни на інші комплектації. Варіант XLE подорожчає на 310 доларів, а Limited – на 250 доларів. Подібним чином, найпопулярніша версія, відома як Grand Highlander Hybrid MAX Platinum AWD, починається від 58 775 доларів, що на 300 доларів вище. Більшість версій Grand Highlander 2025 року надійдуть в дилерські центри США в грудні, хоча базова комплектація LE з’явиться лише в першій половині наступного року.