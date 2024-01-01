Toyota не планує припиняти виробництво Supra

Як передає Motor1, Z4 буде знятий з виробництва у 2026 році й не отримає наступника. Ходили чутки, що Toyota також відмовиться від купе Supra, однак, виявилось, що японський автовиробник не планує цього робити.

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В інтерв’ю CarExpert, Шон Ханлі, віцепрезидент Toyota Australia з маркетингу та продажів, заявив: “Ця автомобільна компанія не планує припиняти бренд Supra. Я це знаю. BMW — це не Toyota. Думка про те, що Supra зупиняється, є чисто спекулятивною”.

Z4 і Supra мають спільне шасі й виготовляються на одному заводі в Граці, Австрія. Передбачається, що актуальна модель Supra зникне разом з Z4, проте японський автовиробник збереже назву моделі для її нового наступника. Подробиць щодо майбутньої новинки наразі небагато.

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Хенлі згадав, що Supra “може змінитися”, (“змінити форму”). Він також згадав «бренд Supra», а не просто один автомобіль, тому, можливо, є плани щодо цілої лінійки автівок Supra.