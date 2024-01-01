Toyota не планирует прекращать производство Supra

Как передает Motor1, Z4 будет снят с производства в 2026 году и не получит преемника. Ходили слухи, что Toyota также откажется от купе Supra, однако, оказалось, что японский автопроизводитель не планирует этого делать.

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В интервью CarExpert, Шон Ханли, вице-президент Toyota Australia по маркетингу и продажам, заявил: “Эта автомобильная компания не планирует прекращать бренд Supra. Я это знаю. BMW - это не Toyota. Мнение о том, что Supra останавливается, является чисто спекулятивным”.

Z4 и Supra имеют общее шасси и изготавливаются на одном заводе в Граце, Австрия. Предполагается, что актуальная модель Supra исчезнет вместе с Z4, однако японский автопроизводитель сохранит название модели для ее нового преемника. Подробностей относительно будущей новинки пока немного.

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Хенли упомянул, что Supra “может измениться”, (“изменить форму”). Он также упомянул "бренд Supra", а не просто один автомобиль, поэтому, возможно, есть планы по целой линейке автомобилей Supra.