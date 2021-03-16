Новинку представят на автосалоне в Шанхае.

Официальная премьера батарейного кроссовера состоится 19 апреля на автосалоне в Шанхае. Предполагается, что это будет электрический аналог RAV4, созданный на платформе e-TNGA.

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Тизерное изображение не позволяет увидеть, что скрывается под покровом, однако предыдущие утечки и официальные анонсы позволяют предположить, что речь идет о батарейном аналоге RAV4. Шанхайский концепт вряд ли имеет отношение к прототипу X Prologue, который японская компания планирует раскрыть уже завтра.

По предварительной информации, кроссовер получит 290-сильную силовую установку и полный привод. Запас хода электромобиля составит около 500 километров, а зарядка от 0 до 100% продлится всего 10 минут, при условии подключения к высокоскоростному терминала постоянного тока.

Фото: патентное изображение и тизеры электрического кроссовера Toyota / Toyota

Патентное изображение электрокроссовера Toyota позволяет получить представление о внешности машины. Хотя автомобиль на картинке не похож на RAV4, он будет близок к нему по габаритам, а значит будет играть в той же лиге.

В течение ближайших лет Toyota выпустит пять электрических моделей на платформе e-TNGA: три кроссовера, седан и минивэн.