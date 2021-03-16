Новинку представлять на автосалоні в Шанхаї.

Офіційна прем'єра батарейного кросовера відбудеться 19 квітня на автосалоні в Шанхаї. Передбачається, що це буде електричний аналог RAV4, створений на платформі e-TNGA.

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Тизерне зображення не дозволяє побачити, що ховається під покровом, однак попередні витоки і офіційні анонси дають змогу припустити, що мова йде про батарейний аналог RAV4. Шанхайський концепт навряд чи має стосунок до прототипа X Prologue, який японська компанія планує розкрити вже завтра.

За попередньою інформацією, кросовер отримає 290-сильну силову установку і повний привід. Запас ходу електромобіля складе близько 500 кілометрів, а зарядка від 0 до 100% триватиме усього 10 хвилин, за умови підключення до високошвидкісного терміналу постійного струму.

Фото: патентне зображення та тизери електричного кросовера Toyota / Toyota

Патентне зображення електрокросовера Toyota дозволяє отримати уявлення про зовнішність машини. Хоча автомобіль на зображенні не схожий на RAV4, він буде близьким до нього за габаритами, а отже гратиме у тій же лізі.

Протягом найближчих років Toyota випустить п'ять електричних моделей на платформі e-TNGA: три кроссовера, седан і мінівен.