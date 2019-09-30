Компании Toyota и Subaru задумались о расширении сотрудничества и договорились о взаимной покупке небольших пакетов акций. В рамках нового альянса Toyota увеличит свою долю в Subaru до 20%, с перспективой перехода последней в статус аффилированной.

В своем сообщении Toyota и Subaru подчеркнули, что создание альянса – ответ на крупнейшую в истории трансформацию отрасли.

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Бизнес вступает в эпоху глобализации, и для компаний становится важным разделить расходы на создание новых автомобилей. В июне этого года стало известно, что бренды займутся совместной разработкой платформы для первой батарейной модели: Subaru предоставит свои технологии полного привода, а Toyota – наработки в области электрификации.

В рамках нового альянса Toyota увеличит процент голосующих акций с 16,83 до 20. Subaru, в свою очередь, должна будет купить акций Toyota на эквивалентную сумму, но не более 80 миллиардов иен (741,6 миллиона долларов). Кроме того, в будущем Subaru получит статус дочерней компании Toyota.

Сотрудничество Toyota и Subaru началось в 2005 году с контрактного производства автомобилей. Затем компании совместно разработали заднеприводный спорткар, который продавался и как Toyota GT86, и как Subaru BRZ. Крупнейший акционер Subaru – Toyota, на втором месте находится трастовый банк The Master Trust Bank of Japan, которому принадлежит 7,57% акций.

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