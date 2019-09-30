Компанії Toyota і Subaru задумалися про розширення співпраці і домовилися про взаємну покупку невеликих пакетів акцій. В рамках нового альянсу Toyota збільшить свою частку в Subaru до 20%, з перспективою переходу останньої у статус афілійованої.

У своєму повідомленні Toyota і Subaru підкреслили, що створення альянсу - відповідь на найбільшу в історії трансформацію галузі.

Читайте також: "Євробляхери" вимагатимуть повернення обов’язкового техогляду в обмін на дешеве розмитнення

Бізнес вступає в епоху глобалізації, і для компаній стає важливим розділити витрати на створення нових автомобілів. У червні цього року стало відомо, що бренди займуться спільною розробкою платформи для першої батарейної моделі: Subaru надасть свої технології повного приводу, а Toyota - напрацювання в області електрифікації.

В рамках нового альянсу Toyota збільшить відсоток голосуючих акцій з 16,83 до 20. Subaru, в свою чергу, повинна буде купити акцій Toyota на еквівалентну суму, але не більше 80 мільярдів ієн (741,6 мільйона доларів). Крім того, в майбутньому Subaru отримає статус дочірньої компанії Toyota.

Співпраця Toyota і Subaru почалося в 2005 році з контрактного виробництва автомобілів. Потім компанії спільно розробили задньопривідний спорткар, який продавався і як Toyota GT86, і як Subaru BRZ. Найбільший акціонер Subaru - Toyota, на другому місці знаходиться трастовий банк The Master Trust Bank of Japan, якому належить 7,57% акцій.

Також цікаво: Повернення легенди: Subaru WRX STi стала доступна українцям