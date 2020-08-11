Автомобиль продается в Японии, где он и нес свою службу с 1996 года.

Пожарные части не часто продают свои машины, ведь обычно это большие грузовики, для которых еще нужно найти какое-то применение, кроме полива очень просторного газона. Но в Японии любят компактные вещи и на узких улочках небольших городков можно встретить вот такие спасательные машины на базе пикапа Land Cruiser 75. И время от времени такую технику выставляют на продажу, поскольку средний срок службы спецтехники составляет около 20 лет.

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Украшение коллекции или ярмарочный магнит для детей – что делать с настоящей пожарной машиной, да еще и с правым рулем в “леворульной” стране, знает только покупатель. Такой нашелся в Техасе, он заказал пожарный “Крузер” в Японии через сайт Pacific Coast Auto, который и рассказал о машине на своем ютуб-канале. Стоимость авто не разглашается.

Пикап оснащен всем необходимым для тушения пожаров, включая пожарный рукав, насосы, лестницы и огнетушители. Спецтранспорт также оснастили дополнительным бампером и внедорожными колесами.

Пожарный Toyota Land Cruiser оборудован 4,2-литровым V6 мощностью 129 лошадиных сил. Агрегат работает в паре с пятиступенчатой “механикой”. За годы службы, автомобили успел намотать совсем немного – всего 15 000 километров.

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