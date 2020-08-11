Автомобіль продається в Японії, де він і ніс свою службу з 1996 року.

Пожежні частини не часто продають свої машини, адже зазвичай це великі вантажівки, для яких ще потрібно знайти якесь застосування, крім поливання дуже просторого газону. Та у Японії люблять компактні речі і на вузьких вуличках невеликих містечок можна зустріти ось такі рятувальні машини на базі пікапа Land Cruiser 75. І час від часу таку техніку виставляють на продаж, оскільки середній термін служби спецтехніки становить близько 20 років.

Також цікаво: Сільвестр Сталлоне продає свій новенький тюнінгований Cadillac Escallade

Прикраса колекції чи ярмарковий магніт для дітлахів – що робити зі справжньою пожежною машиною, та ще й з правим кермом у “ліворульній” країні, знає лише покупець. Такий знайшовся у Техасі, він замовив пожежний “Крузер” у Японії через сайт Pacific Coast Auto, який і розповів про машину на своєму ютуб-каналі. Вартість авто не розголошується.

Пікап оснащений усім необхідним для гасіння пожеж, включаючи пожежний рукав, насоси, сходи і вогнегасники. Спецтранспорт також оснастили додатковим бампером і позашляховими колесами.

Пожежний Toyota Land Cruiser обладнаний 4,2-літровим V6 потужністю 129 кінських сил. Агрегат працює в парі з п'ятиступінчастою “механікою”. За роки служби, автомобіли встиг намотати зовсім небагато – лише 15 000 кілометрів.

Дивіться також: Toyota Land Cruiser 300: що відомо про наступний "Крузер"