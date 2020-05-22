Две родственные модели все же имеют некоторые отличия, в том числе и в шасси.

Предназначение внедорожника – движение по бездорожью, даже если это люксовый автомобиль и с асфальта он съезжает лишь изредка.

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В то время как Toyota Land Cruiser является одним из легендарных внедорожников, что уже 60 лет является символом вездеходства, Lexus LX является представителем "новой школы". Оба внедорожника образца 2020 года имеют одинаковый силовой агрегат – 5,7-литровый V8, одинаковую раму, подвеску и очень похожи по настройками. Однако будут ли они одинаково хорошо работать на бездорожье?

В Land Cruiser используется простой набор пружин и амортизаторов, но с сопряженной парой автоматических стабилизаторов под названием KDSS (Kinetic Dynamic Suspension System). В Lexus, наоборот, есть недвижимые стабилизаторы и пружины с гидравлическими амортизаторами, которые выполняют регулировку высоты и передают движения подвески через трубопроводы к удаленным электронно-регулируемым демпферным клапанам, установленным вдоль рамы.

Фото: сравнение Toyota Land Cruiser и Lexus LX на рампе / Autoblog

Первый же подход к рампе показал не слишком хороший результат для LX. При стандартной высоте подвески, Lexus демонстрирует меньший угол заезда и значительно раньше касается бампером металлического пандуса. Отмечается, что этот LX570 оснащен опциональным спорт-пакетом с передним бампером, ниже, чем у базовой версии. В то же время, LX оснащен системой регулирования высоты подвески, которая позволяет поднять переднюю часть кузова на 5 см, а заднюю – на 6 см.

Этого более чем достаточно, чтобы уравнять возможности с Land Cruiser с нерегулируемым клиренсом на пандусе. Результаты проверки сводятся к цифрам, которые показывают, на какую высоту рампы может заехать автомобиль. Высота заезда на рампу делится на длину колесной базы и умножается на 1000 (в оригинале цифры приведены в дюймах).

Результаты:

LX 570, нормальный режим подвески: 0 см заезда ÷ 2845 x 1,000 = 0 баллов

LX 570, высокий режим подвески: 167,6 см заезда ÷ 2845 x 1,000 = 588 баллов

Land Cruiser: 188,4 см заезда ÷ 2845 x 1,000 = 661 баллов.

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