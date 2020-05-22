Дві споріднені моделі все ж мають деякі відмінності, в тому числі й у шасі.

Призначення позашляховика – рух бездоріжжям, навіть якщо це люксовий автомобіль і з асфальту він з’їжджає лише зрідка.

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У той час як Toyota Land Cruiser є одним з легендарних позашляховиків, що вже 60 років є символом всюдиходності, Lexus LX є представником “нової школи”. Обидва позашляховика зразка 2020 року мають однаковий силовий агрегат – 5,7-літровий V8, однакову раму, підвіску та дуже схожі за налаштуваннями. Однак чи будуть вони однаково добре працювати на бездоріжжі?

У Land Cruiser використовується простий набір пружин та амортизаторів, але зі сполученою парою автоматичних стабілізаторів під назвою KDSS (Kinetic Dynamic Suspension System). У Lexus, навпаки, є нерухомі стабілізатори та пружини з гідравлічними амортизаторами, які виконують регулювання висоти і передають рухи підвіски через трубопроводи до віддалених електронно-регульованих демпферних клапанів, встановлених уздовж рами.

Фото: порівняння Toyota Land Cruiser та Lexus LX на рампі / Autoblog

Перший же підхід до рампи показав не надто гарний результат для LX. При стандартній висоті підвіски, Lexus демонструє менший кут заїзду і значно раніше торкається бампером металевого пандусу. Зазначається, що цей LX570 оснащений опційним спорт-пакетом з переднім бампером, нижчим, ніж у базової версії. У той же час, LX оснащений системою регулювання висоти підвіски, котра дозволяє підняти передню частину кузову на 5 см, а задню – на 6 см.

Цього більш ніж достатньо, щоб зрівняти можливості з Land Cruiser з нерегульованим кліренсом на пандусі. Результати перевірки зводяться до цифр, які показують, на яку висоту рампи може заїхати автомобіль. Висота заїзду на рампу ділиться на довжину колісної бази і множиться на 1000 (в оригіналі цифри наведені в дюймах).

Результати:

LX 570, нормальний режим підвіски: 0 см заїзду ÷ 2845 x 1,000 = 0 балів

LX 570, високий режим підвіски: 167,6 см заїзду ÷ 2845 x 1,000 = 588 балів

Land Cruiser: 188,4 см заїзду ÷ 2845 x 1,000 = 661 балів.

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