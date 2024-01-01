Toyota может возродить Celica

Как сообщает Carcoops, в отчете указано, что авто оборудуют 2,0-литровым бензиновым четырехцилиндровым двигателем и системой полного привода Toyota GR-Four. В прошлом году глава Toyota Акио Тойода выразил интерес к созданию новых поколений Celica и MR2, чем спровоцировал большое количество слухов и спекуляций.

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Сначала поговаривали, что новая Celica станет электрическим спортивным авто, которое будет подобным концепции Lexus LF-ZC. Однако, последние заявления Toyota опровергли эти слухи. Недавно Toyota, Subaru и Mazda заключили соглашение о создании ДВС нового поколения.

Toyota Celica GT-Four в кузовах ST 165, ST 185 и ST 205

К тому же представители Toyota подтвердили, что инженеры компании уже работают над новыми 1,5- и 2,0-литровым четырехцилиндровыми двигателями, которые поддерживают электрификацию и совместимы с альтернативным топливом. Вероятно, такой двигатель получит будущая Celica.

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В отчете Japan's Best Car утверждается, что разработка мотора для новинки завершена и он будет иметь мощность около 400 л.с. Информации о стилистике модели пока нет, но, вероятно, она сохранит низкий силуэт с агрессивным дизайном. Поговаривают, что презентация новинки запланирована в рамках Токийского автосалона в следующем году.